Camper statt Candle-Light: "First Dates"-Single Bernd überrascht mit Sauf-Beichte

Köln - Nordlicht Bernd (59) aus Hamburg ist extra mit dem Camper angereist, um bei " First Dates " seine Auserwählte zu finden. Er hofft auf eine Partnerin, die sein Faible teilt.

Bernd (59) ist mit dem Camper zu "First Dates" gereist und hofft auf eine Partnerin, die seine Leidenschaft fürs Camping teilt. © Screenshot RTL+

Der schroffe Rocker trifft auf die Kaufmännische Angestellte Andrea (39). Ihr erzählt er direkt, was einen guten Camping-Trip für ihn ausmacht.

"Ich hab hier am Rhein gehalten und geschlafen. Erst die anderen unter den Tisch gesoffen da am Campingplatz und dann war gut. Die können ja hier nichts ab, die Kölner, und ich als Deichkind bin Schlimmeres gewohnt", schildert Bernd den letzten Abend.

Bei der Geschichte kann sich Andrea das Lachen nicht verkneifen. Dennoch findet sie: "Er hat sich verhalten wie ein Gentleman. Man kann bestimmt viel Blödsinn mit ihm machen."

Ein Pluspunkt: Beide kommen aus Hamburg. Die Entfernung wäre für ein Wiedersehen also kein großes Hindernis.

Doch reicht das für ein zweites Date? Bernd ist da eher skeptisch. Obwohl Andrea ihn auf den ersten Blick sehr sympathisch findet, betitelt der leidenschaftliche Camper das Kennenlernen als "nichts Überwältigendes".