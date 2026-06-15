Camper statt Candle-Light: "First Dates"-Single Bernd überrascht mit Sauf-Beichte

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Für sein "First Dates"-Abenteuer reist Bernd extra mit dem Camper an. Der Hamburger hofft auf eine Frau, die seine große Camping-Leidenschaft teilt.

Von Alina Eultgem

Köln - Nordlicht Bernd (59) aus Hamburg ist extra mit dem Camper angereist, um bei "First Dates" seine Auserwählte zu finden. Er hofft auf eine Partnerin, die sein Faible teilt.

Bernd (59) ist mit dem Camper zu "First Dates" gereist und hofft auf eine Partnerin, die seine Leidenschaft fürs Camping teilt.
Bernd (59) ist mit dem Camper zu "First Dates" gereist und hofft auf eine Partnerin, die seine Leidenschaft fürs Camping teilt.  © Screenshot RTL+

Der schroffe Rocker trifft auf die Kaufmännische Angestellte Andrea (39). Ihr erzählt er direkt, was einen guten Camping-Trip für ihn ausmacht.

"Ich hab hier am Rhein gehalten und geschlafen. Erst die anderen unter den Tisch gesoffen da am Campingplatz und dann war gut. Die können ja hier nichts ab, die Kölner, und ich als Deichkind bin Schlimmeres gewohnt", schildert Bernd den letzten Abend.

Bei der Geschichte kann sich Andrea das Lachen nicht verkneifen. Dennoch findet sie: "Er hat sich verhalten wie ein Gentleman. Man kann bestimmt viel Blödsinn mit ihm machen."

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Ein Pluspunkt: Beide kommen aus Hamburg. Die Entfernung wäre für ein Wiedersehen also kein großes Hindernis.

Doch reicht das für ein zweites Date? Bernd ist da eher skeptisch. Obwohl Andrea ihn auf den ersten Blick sehr sympathisch findet, betitelt der leidenschaftliche Camper das Kennenlernen als "nichts Überwältigendes".

Bei Bernds feuchtfröhlicher Camping-Anekdote kann sich Andrea (39) ein Schmunzeln nicht verkneifen.
Bei Bernds feuchtfröhlicher Camping-Anekdote kann sich Andrea (39) ein Schmunzeln nicht verkneifen.  © Screenshot RTL+

"First Dates": Dieses Detail wird zum Problem

Trotz vieler Gemeinsamkeiten entscheiden sich Bernd und Andrea am Ende gegen ein zweites Treffen.
Trotz vieler Gemeinsamkeiten entscheiden sich Bernd und Andrea am Ende gegen ein zweites Treffen.  © Screenshot RTL+

Während die beiden aufs Essen warten, stellt sich heraus, dass Andrea Bernds Faible teilt und einen Wohnwagen besitzt.

Außerdem wäre die 39-Jährige offen, Bernd bei seinem Plan zu begleiten, in der Rente durch Europa zu touren. "Mit dem Camper durch die Welt fahren, wäre ich sofort dabei", so Andrea.

Ein wesentlicher Unterschied trennt die beiden dann aber doch: der Musikgeschmack. Bernd ist großer Metalfan. Mit Schlager und Volksmusik könne man ihm "vom Platz mit jagen".

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Andrea habe hingegen "keine Ahnung von Heavy-Metal-Musik" und sei statt auf schlammigen Festivals auch gerne mal "Schickimicki" unterwegs.

Am Ende zieht sie ein klares Fazit: "Wir haben zwar viele Gemeinsamkeiten, aber trotzdem sind wir vom Typ her sehr unterschiedlich." Das kann auch Bernd nur bestätigen, weshalb beide ein zweites Date höflich ablehnen.

Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+

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