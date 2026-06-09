"First Dates": Roland Trettl staunt über dieses Detail im Gesicht von Sarah

Köln - Bei " First Dates " treffen Sarah (32) und Jens (29) aufeinander. Doch schon vor dem eigentlichen Kennenlernen sorgt ein Detail im Gesicht der 32-Jährigen für Verwirrung bei Gastgeber Roland Trettl (54).

Roland Trettl (54) begutachtet Sarah genau und ist von ihren Augenbrauen verwirrt. © Screenshot RTL+

Kaum betritt Sarah das Restaurant, wird sie von Roland erst mal ganz genau unter die Lupe genommen. Besonders ihre Tattoos fallen ihm direkt ins Auge.

Auf ihrer Haut hat sie Daten tätowiert. "Was war da?", fragt er sie nach kurzer Stille. "Das sind die Geburtstage von meinen beiden Brüdern", antwortet sie.

Darauf folgt ein kurzer Austausch über ihre Familie, und es geht endlich zum eigentlichen Date. Doch ganz loslassen kann Roland trotzdem nicht - vor allem wegen Sarahs Augenbrauen.

Für ihn sehen "die Dinger" aus "wie ein Berg". Sarah nimmt den Spruch locker und kontert entspannt: "Die sind so, ich mach’ da gar nichts dran".

Von Rolands Kommentar lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Das Date zwischen der toughen Heilerziehungspflegerin und dem gebürtigen Kölner Jens läuft auf Anhieb gut.