"First Dates": Roland Trettl staunt über dieses Detail im Gesicht von Sarah
Köln - Bei "First Dates" treffen Sarah (32) und Jens (29) aufeinander. Doch schon vor dem eigentlichen Kennenlernen sorgt ein Detail im Gesicht der 32-Jährigen für Verwirrung bei Gastgeber Roland Trettl (54).
Kaum betritt Sarah das Restaurant, wird sie von Roland erst mal ganz genau unter die Lupe genommen. Besonders ihre Tattoos fallen ihm direkt ins Auge.
Auf ihrer Haut hat sie Daten tätowiert. "Was war da?", fragt er sie nach kurzer Stille. "Das sind die Geburtstage von meinen beiden Brüdern", antwortet sie.
Darauf folgt ein kurzer Austausch über ihre Familie, und es geht endlich zum eigentlichen Date. Doch ganz loslassen kann Roland trotzdem nicht - vor allem wegen Sarahs Augenbrauen.
Für ihn sehen "die Dinger" aus "wie ein Berg". Sarah nimmt den Spruch locker und kontert entspannt: "Die sind so, ich mach’ da gar nichts dran".
Von Rolands Kommentar lässt sie sich nicht aus der Ruhe bringen. Das Date zwischen der toughen Heilerziehungspflegerin und dem gebürtigen Kölner Jens läuft auf Anhieb gut.
"First Dates": So geht es für Sarah und Jens weiter
Die Gespräche zwischen Sarah und Jens laufen leicht, beide lachen viel und wirken, als würden sie sich schon länger kennen.
Ein Punkt bringt Sarah dann aber doch kurz ins Grübeln: Jens ist erst seit einem halben Jahr Single. "Mir kam sofort der Gedanke: Ist er denn schon bereit für was Neues?", so die 32-Jährige.
Auch im Alltag gibt es Unterschiede zwischen den beiden. Jens ist klarer Morgenmensch, während Sarah erst mal ihre Zeit braucht, um in Schwung zu kommen.
"Wenn er morgens die Klappe hält und wartet, bis ich anfange zu reden, dann wird das ganz gut werden", witzelt Sarah.
Am Ende fällt die Entscheidung trotzdem nicht zugunsten eines Wiedersehens aus. Jens hätte Sarah zwar gerne noch einmal getroffen, sie lehnt jedoch aufgrund der Entfernung zwischen den Wohnorten ab.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Mittwoch, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+