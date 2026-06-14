"First Dates": Eron sucht die perfekte (Haus-)Frau - Julia hält von seinen Ansichten gar nichts
Köln - Schon beim ersten Gespräch wird klar: Zwischen Julia (21) und Eron (21) liegen beim Thema Beziehungen Welten. Vor allem seine Vorstellungen von der Rollenverteilung sorgen bei "First Dates" für mächtig Zündstoff.
Für Eron steht fest, wie seine Traumfrau sein soll. "Wenn die Lippen gemacht sind, die Brüste schön groß sind. Es muss schon alles 'ne gewisse Größe haben, damit ich gut damit umgehen kann", verrät der 21-Jährige gleich zu Beginn über seine optischen Vorlieben.
Doch damit nicht genug: Auch im Alltag hat er klare Erwartungen an eine Partnerin. Für ihn wäre es ideal, wenn sie sich um den Haushalt kümmert und zu Hause bleibt.
"Dafür kann ich dann, wenn ich nach Hause komme, meine Frau verwöhnen und mich um sie kümmern. Das ist ein Vorteil für beide", erklärt Eron seine eher altmodische Vorstellung einer Beziehung.
Bei Date-Partnerin Julia kommt das allerdings überhaupt nicht gut an. Die Kauffrau für Büromanagement macht sofort klar: "Ich bringe mein eigenes Geld nach Hause, dafür brauche ich, um ehrlich zu sein, keinen Mann."
Eron nimmt die deutliche Ansage gelassen. "Sie ist auf gar keinen Fall die Frau, die zu Hause bleiben wird für mich, was auch gar nicht schlimm ist. Ich respektiere jede Art von Mensch", sagt er später im Interview.
"First Dates": Eron zahlt die Rechnung "Nur wenn sie es wert ist"
Auch bei einem anderen Thema geraten die beiden aneinander. "Für mich gibt es keine Freundschaft zwischen Frau und Mann", stellt der 21-Jährige klar.
Julia sieht das völlig anders. Für sie wäre es keine Option, für einen Partner auf ihre männlichen Freunde zu verzichten. Außerdem glaubt sie, dass ihre beiderseitige Eifersucht auf Dauer ohnehin nicht funktionieren würde.
Als schließlich die Rechnung auf den Tisch kommt, ist beiden längst klar, dass es kein Happy End geben wird. "Ich glaube, wir haben beide so im Gefühl gehabt, dass es das Beste wäre, wenn wir die Rechnung splitten", erklärt Julia.
Auch Eron hat dazu eine klare Meinung: "Ich zahle erst das erste Date für eine Frau mit, wenn ich die Frau besser kenne und weiß, dass sie es auch wert ist."
Bei der Frage nach einem zweiten Treffen sind sich die beiden ausnahmsweise einig: Beide lehnen entschlossen ab.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Montag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+