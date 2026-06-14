"First Dates": Eron sucht die perfekte (Haus-)Frau - Julia hält von seinen Ansichten gar nichts

Köln - Schon beim ersten Gespräch wird klar: Zwischen Julia (21) und Eron (21) liegen beim Thema Beziehungen Welten. Vor allem seine Vorstellungen von der Rollenverteilung sorgen bei " First Dates " für mächtig Zündstoff.

Eron (21) hat klare Vorstellungen von seiner Traumfrau. © Screenshot RTL+

Für Eron steht fest, wie seine Traumfrau sein soll. "Wenn die Lippen gemacht sind, die Brüste schön groß sind. Es muss schon alles 'ne gewisse Größe haben, damit ich gut damit umgehen kann", verrät der 21-Jährige gleich zu Beginn über seine optischen Vorlieben.

Doch damit nicht genug: Auch im Alltag hat er klare Erwartungen an eine Partnerin. Für ihn wäre es ideal, wenn sie sich um den Haushalt kümmert und zu Hause bleibt.

"Dafür kann ich dann, wenn ich nach Hause komme, meine Frau verwöhnen und mich um sie kümmern. Das ist ein Vorteil für beide", erklärt Eron seine eher altmodische Vorstellung einer Beziehung.

Bei Date-Partnerin Julia kommt das allerdings überhaupt nicht gut an. Die Kauffrau für Büromanagement macht sofort klar: "Ich bringe mein eigenes Geld nach Hause, dafür brauche ich, um ehrlich zu sein, keinen Mann."

Eron nimmt die deutliche Ansage gelassen. "Sie ist auf gar keinen Fall die Frau, die zu Hause bleiben wird für mich, was auch gar nicht schlimm ist. Ich respektiere jede Art von Mensch", sagt er später im Interview.