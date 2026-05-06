"First Dates": Kellnerin sieht sich gezwungen, am Tisch einzugreifen
Köln - Bei "First Dates" sitzen sich Rico (29) und Sara (31) gegenüber. Doch statt lockerem Kennenlernen herrscht vor allem eines: Schweigen.
Die Situation am Tisch wird irgendwann so unangenehm, dass sogar eine Kellnerin eingreifen muss. Sie gibt den beiden Anregung, über welche Themen man sprechen könnte.
Danach scheint es erst mal etwas besser zu laufen und die beiden tauschen Zukunftsvisionen aus. Aber nur kurze Zeit später ist die Luft erneut raus.
Rico sagt ganz offen, dass er die Situation als unangenehm empfindet. "Das war meine größte Panik, hoffentlich findet man was zu reden", so der 29-Jährige zu seiner Date-Partnerin.
Schließlich versucht er, das Schweigen mit Lachen zu überspielen, während Sara bemüht ist, die Situation zu entschärfen. "Angenehme Stille ist auch schön", meint sie und versucht, dem Moment etwas Positives abzugewinnen.
Tatsächlich geht die 31-Jährige deutlich entspannter mit der Situation um. "Die Pausen haben mir eigentlich nicht so große Sorgen gemacht, ich fand es eigentlich relativ angenehm", erklärt sie später.
"First Dates"-Paar scheitert an der Stille
Auch nach dem Essen wird es nicht besser: Auf die vorsichtige Nachfrage der Kellnerin, ob die beiden denn "kompatibel" seien, reagieren Rico und Sara nur mit ratlosen Blicken und erneutem Schweigen.
Für Rico ist die Sache da längst klar: "Ich glaube, dass sie mich als Partner nicht sieht, weil sehr viel Stille war", zieht er sein Fazit.
Als die beiden schließlich das Restaurant verlassen, sorgt das Date auch beim Team rund um Gastgeber Roland Trettl (54) für Gesprächsstoff. Die Vermutung: Beide waren schlicht zu schüchtern, um ein echtes Gespräch in Gang zu bringen.
Während Sara den Abend am Ende überraschend als positiv bewertet, reagiert Rico mit Lachen. Für ihn steht fest: Ein Wiedersehen wird es nicht geben. Das Treffen sei für ihn schlicht "unangenehm" gewesen.
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Mittwoch um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: RTL+