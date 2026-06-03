"First Dates": Roland Trettl macht diesem Paar ein besonderes Geschenk
Köln - So viel Harmonie gibt es bei "First Dates" nicht alle Tage! Zwischen Norbert (54) und Bettina (52) funkt es vom ersten Moment an gewaltig. Sogar Gastgeber Roland Trettl (54) ist von ihrem Date tief berührt.
Schon beim ersten Aufeinandertreffen sind die beiden sofort voneinander angetan. Bettina muss nicht lange überlegen, was ihr an ihrem Gegenüber gefällt: "Dass er ein wirklich attraktiver Mann ist, habe ich sofort empfunden."
Auch Norbert spürt direkt, dass etwas Besonderes in der Luft liegt. Er habe "gleich ein gutes Gefühl" gehabt.
Im Laufe des Abends stellen die beiden fest, dass sie sogar aus derselben Stadt kommen: Berlin. Ein echter Pluspunkt schließlich erleichtert das weitere Treffen nach der Sendung erheblich.
Als sie dann über ihre gemeinsame Tanzleidenschaft sprechen, kann Norbert seine Freude kaum verbergen. "Da ging mein Herz auf", verrät er später im Interview. Schnell entsteht die Idee, irgendwann gemeinsam das Tanzparkett zu erobern.
Dass zwischen den beiden mehr entsteht als nur ein netter Abend, bleibt auch Roland Trettl nicht verborgen. Deshalb greift der TV-Koch zu einer besonderen Geste, die nur selten bei "First Dates" getätigt wird.
"First Dates": Liebesschloss als Krönung eines perfekten Dates
Roland schmelzt bei Bettinas und Norberts Anblick dahin und entscheidet sich, dem Paar am Ende des Dates ein Liebesschloss zu überreichen - "in der Hoffnung, dass sie es irgendwo in Berlin schön aufhängen".
Davor geht es für die beiden aber noch in die Fotobox. Spätestens hier wird deutlich, wie vertraut sie bereits miteinander umgehen. "Ich hab sie umarmt, sie hat ihre Hand auf mein Bein gelegt", erzählt Norbert.
Auch Bettina erinnert sich gern an den Moment: "Für mich hat sich das sehr angenehm angefühlt [...], da hab ich noch gedacht, wir sind ein schönes Paar."
Als dann auch noch das Liebesschloss als Krönung des Abends folgt, scheint das Glück perfekt. Bei der Frage nach einem zweiten Date müssen beide nicht lange überlegen.
Die neue Folge "First Dates - ein Tisch für zwei" läuft am Donnerstag, um 18 Uhr, bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+