"First Dates": Roland Trettl macht diesem Paar ein besonderes Geschenk

Köln - So viel Harmonie gibt es bei " First Dates " nicht alle Tage! Zwischen Norbert (54) und Bettina (52) funkt es vom ersten Moment an gewaltig. Sogar Gastgeber Roland Trettl (54) ist von ihrem Date tief berührt.

Zwischen Norbert (54) und Bettina (52) läuft es sofort rund. © Screenshot RTL+

Schon beim ersten Aufeinandertreffen sind die beiden sofort voneinander angetan. Bettina muss nicht lange überlegen, was ihr an ihrem Gegenüber gefällt: "Dass er ein wirklich attraktiver Mann ist, habe ich sofort empfunden."

Auch Norbert spürt direkt, dass etwas Besonderes in der Luft liegt. Er habe "gleich ein gutes Gefühl" gehabt.

Im Laufe des Abends stellen die beiden fest, dass sie sogar aus derselben Stadt kommen: Berlin. Ein echter Pluspunkt schließlich erleichtert das weitere Treffen nach der Sendung erheblich.

Als sie dann über ihre gemeinsame Tanzleidenschaft sprechen, kann Norbert seine Freude kaum verbergen. "Da ging mein Herz auf", verrät er später im Interview. Schnell entsteht die Idee, irgendwann gemeinsam das Tanzparkett zu erobern.

Dass zwischen den beiden mehr entsteht als nur ein netter Abend, bleibt auch Roland Trettl nicht verborgen. Deshalb greift der TV-Koch zu einer besonderen Geste, die nur selten bei "First Dates" getätigt wird.