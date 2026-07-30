"First Dates": Daniel öffnet sein Herz, doch Annegret will davon nichts wissen

Köln - Daniel (29) spricht bei " First Dates " offen über seine Abnehmreise. Doch seine bewegende Geschichte lässt Annegret (26) ziemlich kalt.

Daniel (29) erzählt bei "First Dates" offen von seiner 20-Kilo-Abnahme, doch sein Blind Date zeigt sich davon kaum beeindruckt. © RTL

In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge erzählt der Abteilungsleiter im Einzelhandel, dass Rugby früher seine große Leidenschaft gewesen sei. Mit dem Einstieg ins Berufsleben sei für den Sport jedoch immer weniger Zeit geblieben.

Stattdessen habe er sich nach Feierabend oft einfach gehen lassen: "Ich habe zu Bestzeiten 105 Kilogramm gewogen und dann irgendwann für mich den Schluss gefasst: Weißt du was, es reicht jetzt. Du bleibst nicht mehr der Fette".

Mit einer Ernährungsumstellung und jeder Menge Disziplin habe er schließlich rund 20 Kilo abgenommen. Eine Leistung, auf die er bis heute stolz ist.

Doch während Daniel sich öffnet, bleibt Annegret reserviert. Sie stellt keine Rückfragen und wirkt von seiner Geschichte wenig beeindruckt.

Dass sie ihm eher kühl begegnet, hat offenbar einen einfachen Grund. "Wenn man das jetzt rein objektiv betrachtet, ist er nicht hundert Prozent mein Typ", gibt die 26-Jährige ehrlich zu.