"First Dates": Daniel öffnet sein Herz, doch Annegret will davon nichts wissen
Köln - Daniel (29) spricht bei "First Dates" offen über seine Abnehmreise. Doch seine bewegende Geschichte lässt Annegret (26) ziemlich kalt.
In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge erzählt der Abteilungsleiter im Einzelhandel, dass Rugby früher seine große Leidenschaft gewesen sei. Mit dem Einstieg ins Berufsleben sei für den Sport jedoch immer weniger Zeit geblieben.
Stattdessen habe er sich nach Feierabend oft einfach gehen lassen: "Ich habe zu Bestzeiten 105 Kilogramm gewogen und dann irgendwann für mich den Schluss gefasst: Weißt du was, es reicht jetzt. Du bleibst nicht mehr der Fette".
Mit einer Ernährungsumstellung und jeder Menge Disziplin habe er schließlich rund 20 Kilo abgenommen. Eine Leistung, auf die er bis heute stolz ist.
Doch während Daniel sich öffnet, bleibt Annegret reserviert. Sie stellt keine Rückfragen und wirkt von seiner Geschichte wenig beeindruckt.
Dass sie ihm eher kühl begegnet, hat offenbar einen einfachen Grund. "Wenn man das jetzt rein objektiv betrachtet, ist er nicht hundert Prozent mein Typ", gibt die 26-Jährige ehrlich zu.
Für Daniel platzt die Hoffnung auf ein Wiedersehen
Von Annegrets Zweifeln bekommt Daniel zunächst nichts mit. Im Gegenteil: Die angehende Erzieherin hat es ihm auf Anhieb angetan. "Sie sah gut aus, offenes Lächeln und ein sehr offener Mensch", schwärmt der 29-Jährige.
Dabei scheint das Date zunächst vielversprechend zu verlaufen. Doch je länger der Abend dauert, desto mehr fällt auch Daniel auf, dass ihren Unterhaltungen die nötige Tiefe fehlt.
"Mir ist gerade mal aufgefallen, dass wir vergessen haben, warum wir eigentlich hier sind. Wir sollten auch mal über Beziehungen und so ein Zeugs reden", merkt er gegen Ende an.
Doch auch darauf geht Annegret nur verhalten ein. Am Ende zieht sie schließlich die Reißleine: Trotz eines netten Abends reicht es für sie nicht für ein zweites Date. Daniel muss die VOX-Kuppelshow damit ohne Liebesglück verlassen.
Die Folge "First Dates – Ein Tisch für zwei" läuft am Donnerstag um 18 Uhr bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: RTL