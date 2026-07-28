"First Dates": Mandy möchte ihre Verabredung von Curryketchup überzeugen

Köln - Ungewöhnlicher kann ein Geschenk für ein Blind Date wohl kaum sein: Mandy (25) überrascht ihr Gegenüber bei " First Dates " mit einer Flasche Curryketchup. Ob sie damit bei Giray (26) den richtigen Geschmack trifft?

Mandy (25) liebt ihren Currygewürzketchup über alles. © Screenshot RTL+

In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge staunt selbst TV-Koch Roland Trettl (55) nicht schlecht, als Mandy das Restaurant betritt. Als sie erklärt, wofür der Ketchup gedacht ist, muss der 55-Jährige schmunzeln.

Dass sie ausgerechnet Curryketchup auswählt, kommt nicht von ungefähr. "Das ist mein Leibgericht. Du hörst es wahrscheinlich nicht gerne, denn hier gibt es ganz, ganz tolle Gerichte, aber ich esse eigentlich fast jedes Gericht mit Ketchup", gesteht die 25-Jährige.

Umso größer ist ihre Hoffnung, dass ihr Gegenüber diese ungewöhnliche Vorliebe teilt. Im Notfall könne man damit außerdem das Essen aufpeppen.

Auch ihr Date Giray erscheint nicht mit leeren Händen. Der Systemgastronom bringt seine Gitarre mit ins Restaurant. Er schreibt eigene Songs und träumt davon, eines Tages hauptberuflich als Musiker durchzustarten.

Für Roland ergibt sich dadurch ein herrlich skurriles Bild: "Er kommt mit Gitarre und sie mit Gewürzketchup."