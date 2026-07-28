"First Dates": Mandy möchte ihre Verabredung von Curryketchup überzeugen
Köln - Ungewöhnlicher kann ein Geschenk für ein Blind Date wohl kaum sein: Mandy (25) überrascht ihr Gegenüber bei "First Dates" mit einer Flasche Curryketchup. Ob sie damit bei Giray (26) den richtigen Geschmack trifft?
In der erstmals im Februar 2023 ausgestrahlten Folge staunt selbst TV-Koch Roland Trettl (55) nicht schlecht, als Mandy das Restaurant betritt. Als sie erklärt, wofür der Ketchup gedacht ist, muss der 55-Jährige schmunzeln.
Dass sie ausgerechnet Curryketchup auswählt, kommt nicht von ungefähr. "Das ist mein Leibgericht. Du hörst es wahrscheinlich nicht gerne, denn hier gibt es ganz, ganz tolle Gerichte, aber ich esse eigentlich fast jedes Gericht mit Ketchup", gesteht die 25-Jährige.
Umso größer ist ihre Hoffnung, dass ihr Gegenüber diese ungewöhnliche Vorliebe teilt. Im Notfall könne man damit außerdem das Essen aufpeppen.
Auch ihr Date Giray erscheint nicht mit leeren Händen. Der Systemgastronom bringt seine Gitarre mit ins Restaurant. Er schreibt eigene Songs und träumt davon, eines Tages hauptberuflich als Musiker durchzustarten.
Für Roland ergibt sich dadurch ein herrlich skurriles Bild: "Er kommt mit Gitarre und sie mit Gewürzketchup."
"First Dates": Giray will mit Gitarrenständchen punkten
Schon an der Bar kommen die beiden locker ins Gespräch. Giray hat Mandys "Ketchup-Test bestanden", darüber hinaus scheint die Chemie zunächst zu stimmen.
Später schnappt sich der Sänger sogar seine Gitarre und trällert Mandy in der Fotobox ein Lied. Die romantische Überraschung bringt die Radiovolontärin allerdings eher in Verlegenheit als ins Schwärmen.
Im Laufe des Abends werden zudem die unterschiedlichen Vorstellungen der beiden immer deutlicher. Während Giray lieber gemütliche Stunden zu Hause verbringt, sucht Mandy regelmäßig das Abenteuer und möchte am Wochenende möglichst viel unternehmen.
Am Ende reicht es für die 25-Jährige deshalb nicht für ein weiteres Treffen. Giray hingegen hätte Mandy gern noch einmal wiedergesehen.
Die Folge "First Dates – Ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag um 18 Uhr bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+