"First Dates": Mit diesem Geständnis vergrault Thomas sein Date sofort

Köln - Bei " First Dates " sorgt ein kleines Detail zwischen Franzi (27) und Thomas (36) direkt für dicke Luft. Am Ende ist für die Leipzigerin schnell klar: Das wird nichts.

Zweifel im Blick: Franzi (27) ist von Thomas alles andere als überzeugt. © Screenshot RTL+

Der Logistik-Angestellte versucht sofort, nachdem er das Restaurant betreten hat, Gemeinsamkeiten zu finden. Er erzählt, dass er sogar mal ein halbes Jahr aufgrund seines Studiums in Leipzig gelebt hat.

Doch als er ausplaudert, dass er BWL studiert hat, ist Franzi gar nicht begeistert. Die Enttäuschung ist ihr dementsprechend deutlich anzumerken.

"BWL ist halt gar nicht mein Ding. Ich finde es super trocken und so ein kleines bisschen das Bild von einem BWL Justus in meinem Kopf hat er dann schon erfüllt", verrät sie im Interview.

Thomas hingegen bekommt davon nichts mit. Für ihn läuft das Treffen gut. Er findet, Franzi sei "eine sehr hübsche Frau" und beschreibt die Begegnung als "positiv".

Franzi bleibt weiter vorsichtig: "Er ist nervös und sehr ruhig. Wir schauen einfach mal, was noch kommt."