"First Dates": Mit diesem Geständnis vergrault Thomas sein Date sofort
Köln - Bei "First Dates" sorgt ein kleines Detail zwischen Franzi (27) und Thomas (36) direkt für dicke Luft. Am Ende ist für die Leipzigerin schnell klar: Das wird nichts.
Der Logistik-Angestellte versucht sofort, nachdem er das Restaurant betreten hat, Gemeinsamkeiten zu finden. Er erzählt, dass er sogar mal ein halbes Jahr aufgrund seines Studiums in Leipzig gelebt hat.
Doch als er ausplaudert, dass er BWL studiert hat, ist Franzi gar nicht begeistert. Die Enttäuschung ist ihr dementsprechend deutlich anzumerken.
"BWL ist halt gar nicht mein Ding. Ich finde es super trocken und so ein kleines bisschen das Bild von einem BWL Justus in meinem Kopf hat er dann schon erfüllt", verrät sie im Interview.
Thomas hingegen bekommt davon nichts mit. Für ihn läuft das Treffen gut. Er findet, Franzi sei "eine sehr hübsche Frau" und beschreibt die Begegnung als "positiv".
Franzi bleibt weiter vorsichtig: "Er ist nervös und sehr ruhig. Wir schauen einfach mal, was noch kommt."
Peinlicher Moment bei "First Dates": Kellnerin greift ein
Nicht nur Thomas' Job, auch sein Wille, jemanden kennenzulernen, gibt Franzi zu denken. Denn als Thomas erzählt, dass er erst seit einem halben Jahr Single sei, ist die 27-Jährige geschockt. "Also ich fand es crazy, dass er sich nach einem halben Jahr dazu entschließt, zu First Dates zu gehen", sagt sie.
Immerhin: Sie selbst ist schon seit vier Jahren solo.
Als die Kellnerin Franzi schließlich darauf hinweisen muss, dass sie einen Krümel am Mund hat und Thomas nichts gesagt hat, ist für sie das Date gelaufen. "Er wollte das nicht ansprechen [...]. Ich wäre noch den ganzen Abend mit Krümeln auf der Lippe rumgelaufen", so die gebürtige Leipzigerin.
Am Ende passt es einfach nicht, und beide entscheiden sich gegen ein zweites Date.
Die neue Folge "First Dates – ein Tisch für zwei" läuft am Dienstag um 18 Uhr bei VOX und ist vorab im Stream bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot RTL+