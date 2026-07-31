Lorenzo verlässt "First Dates" mit einer bitteren Enttäuschung

Köln - Lorenzo sucht bei " First Dates " nach der großen Liebe. Doch trotz großer Hoffnungen holt den 21-Jährigen erneut ein altbekannter Fluch ein.

Lorenzo (21) hofft bei "First Dates" endlich auf die große Liebe, doch am Ende wartet die nächste Enttäuschung. © Screenshot RTL+

In der erstmals im März 2023 ausgestrahlten Folge erzählt Lorenzo, dass seine Date-Erfahrungen bisher immer sehr ernüchternd ausgefallen seien: "Man hat sich einmal getroffen und dann hieß es immer nur: 'Wir können Freunde bleiben.'"

Aus diesem Grund hatte der gebürtige Italiener bis heute keine feste Beziehung. Durch die Sendung hofft er endlich auf eine Frau zu treffen, die mehr Potenzial in ihm sieht.

Ob Jennie ihm diesen Wunsch erfüllen kann?Die 22-Jährige aus Rheinland-Pfalz entspricht genau seinem Typ. Schon beim ersten Anblick ist Lorenzo hin und weg: "Ich dachte, wow, die sieht aber sehr schön aus."

Später stellt sich sogar heraus, dass die Augenoptikerin sein größtes Hobby teilt: Animes. Das freut Lorenzo besonders, denn normalerweise würden Frauen auf dieses Thema selten positiv reagieren.

"Ich versuche es eher nicht anzusprechen, wenn ich merke, dass es nicht ihre Welt ist", erzählt der 21-Jährige. Da Jennie aber ganz offen mit dem Thema umgeht, sind beide direkt auf einer Wellenlänge.