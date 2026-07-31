Lorenzo verlässt "First Dates" mit einer bitteren Enttäuschung
Köln - Lorenzo sucht bei "First Dates" nach der großen Liebe. Doch trotz großer Hoffnungen holt den 21-Jährigen erneut ein altbekannter Fluch ein.
In der erstmals im März 2023 ausgestrahlten Folge erzählt Lorenzo, dass seine Date-Erfahrungen bisher immer sehr ernüchternd ausgefallen seien: "Man hat sich einmal getroffen und dann hieß es immer nur: 'Wir können Freunde bleiben.'"
Aus diesem Grund hatte der gebürtige Italiener bis heute keine feste Beziehung. Durch die Sendung hofft er endlich auf eine Frau zu treffen, die mehr Potenzial in ihm sieht.
Ob Jennie ihm diesen Wunsch erfüllen kann?Die 22-Jährige aus Rheinland-Pfalz entspricht genau seinem Typ. Schon beim ersten Anblick ist Lorenzo hin und weg: "Ich dachte, wow, die sieht aber sehr schön aus."
Später stellt sich sogar heraus, dass die Augenoptikerin sein größtes Hobby teilt: Animes. Das freut Lorenzo besonders, denn normalerweise würden Frauen auf dieses Thema selten positiv reagieren.
"Ich versuche es eher nicht anzusprechen, wenn ich merke, dass es nicht ihre Welt ist", erzählt der 21-Jährige. Da Jennie aber ganz offen mit dem Thema umgeht, sind beide direkt auf einer Wellenlänge.
Jennie hegt "Große Schwester"-Gefühle statt Schmetterlinge
Am Tisch angekommen, erzählen Lorenzo und Jennie offen von ihrem Leben. Als es schließlich um das Thema Kinderwunsch geht, sind sich beide einig, noch etwas damit warten wollen.
"Sie hat ja erzählt, dass sie Kinder nur mit Mr. Right haben wollen würde, und ich hoffe sehr, dass ich in dem Fall in ihr Profil reinpassen würde", sagt Lorenzo.
Neben tiefgründigeren Themen lachen beide viel gemeinsam. Für Lorenzo ein echter Pluspunkt. Was er aber nicht ahnt: Jennie interpretiert die Sympathie etwas anders.
"Er gibt mir echt so Große-Schwester-Vibes", so die 22-Jährige. Sie ist der Auffassung: "Ich sage immer, eine gute Freundschaft ist mir wichtiger als eine schlechte Beziehung."
Am Ende kommt es dann, wie es kommen soll: Lorenzo hätte sich sehr über ein zweites Date gefreut, während Jennie nur freundschaftlich in Kontakt bleiben möchte. Die Enttäuschung steht dem 21-Jährigen ins Gesicht geschrieben.
Die Folge "First Dates - Ein Tisch für zwei" läuft am Freitag um 18 Uhr bei VOX als Wiederholung und ist bereits bei RTL+ verfügbar.
Titelfoto: Screenshot RTL+