Forsthaus Rampensau: Dieses Paar gewinnt das Finale und 25.000 Euro!

Kärnten (Österreich) - Ein letztes Muuuuh aus dem "Forsthaus Rampensau Germany"! Folge 7 bedeutet gleichzeitig Fiiinaaaleee, oho! Fünf Paare sind noch am Start, am Ende gehen aber nur zwei Teams ins Finalspiel, eines gewinnt 25.000 Euro. Vorher wird sich noch mal herrlich gezankt. So gefällt uns das.

ACHTUNG, SPOILER!