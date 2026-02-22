GZSZ: Begeht Carlos einen schweren Fehler?
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zieht sich die Schlinge um Zoe und Carlos immer weiter zu, denn die Polizei treibt die Ermittlungen zum Tod von Alvaro Castillo mit Hochdruck voran.
Die beiden hatten die Leiche des Drogendealers am Westhafen versenkt, nachdem er sich auf der Flucht vor Zoe bei einem Sturz an einer Metallstange aufgespießt hatte.
Anstatt den Unfall sofort den Behörden zu melden, wie Carlos wollte, entschied Zoe, dass sie den Toten verschwinden und Gras über die Sache wachsen lassen sollten.
Lange Zeit ging ihr Plan auch auf, doch als Alvaros Leiche unerwartet wieder auftauchte, stand besonders Carlos die Panik ins Gesicht geschrieben. Seine Angst könnte jetzt eine Kurzschlusshandlung provozieren, die Zoe unter allen Umständen verhindern will.
Doch diesmal könnte die Ex-Agentin zu spät kommen, denn ihr Mann plant einen gefährlichen Alleingang, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Zoe kommt verschlafen ins Zimmer und wundert sich, dass Carlos nicht da ist. Sie ruft nach ihm, erhält aber keine Antwort. Dann findet sie einen Zettel auf dem Tisch. "Vertrau mir!", hat ihr Mann ihr als Nachricht hinterlassen.
Carlos taucht auf dem Polizeirevier bei Toni auf
Sofort schrillen bei der ehemaligen Spionin erneut sämtliche Alarmglocken. Was hat ihre bessere Hälfte jetzt schon wieder vor?
Ihre Befürchtungen könnten sich bewahrheiten, denn in der nächsten Szene ist plötzlich Toni zu sehen, die auf dem Revier am Telefon Erkundigungen über Alvaro einholt. Will Carlos sich etwa stellen?
Plötzlich klopft es an der Tür der Kommissarin. "Da ist jemand, der Dich in Sachen Castillo sprechen will", informiert sie ein Kollege über einen Besucher. "Schick ihn gleich rein", bittet sie ihn und beendet das Telefonat.
Und dann betritt tatsächlich Carlos ihr Büro. "Hey, ich wollte Dich gerade anrufen", begrüßt sie Zoes Mann verdutzt.
Ob Carlos bei der Polizei auspackt und alles auffliegen lässt oder ob Zoe doch noch in letzter Sekunde eingreift, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner