GZSZ: Begeht Carlos einen schweren Fehler?

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zieht sich die Schlinge um Zoe und Carlos immer weiter zu, denn die Polizei treibt die Ermittlungen zum Tod von Alvaro Castillo mit Hochdruck voran.

Zoe hat Angst, dass Carlos durch seinen Alleingang alles zerstört. © RTL / Rolf Baumgartner

Die beiden hatten die Leiche des Drogendealers am Westhafen versenkt, nachdem er sich auf der Flucht vor Zoe bei einem Sturz an einer Metallstange aufgespießt hatte.

Anstatt den Unfall sofort den Behörden zu melden, wie Carlos wollte, entschied Zoe, dass sie den Toten verschwinden und Gras über die Sache wachsen lassen sollten.

Lange Zeit ging ihr Plan auch auf, doch als Alvaros Leiche unerwartet wieder auftauchte, stand besonders Carlos die Panik ins Gesicht geschrieben. Seine Angst könnte jetzt eine Kurzschlusshandlung provozieren, die Zoe unter allen Umständen verhindern will.

Doch diesmal könnte die Ex-Agentin zu spät kommen, denn ihr Mann plant einen gefährlichen Alleingang, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Zoe kommt verschlafen ins Zimmer und wundert sich, dass Carlos nicht da ist. Sie ruft nach ihm, erhält aber keine Antwort. Dann findet sie einen Zettel auf dem Tisch. "Vertrau mir!", hat ihr Mann ihr als Nachricht hinterlassen.