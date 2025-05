Frau reist mit Tochter nach Afrika, um Verlobten zu treffen: Am Flughafen erlebt sie eine bittere Enttäuschung

Köln/Accra (Ghana) - Tinas Vergangenheit ist geprägt von Schmerz und Leid. Doch vor ein paar Jahren lernte die 44-Jährige Richmond (28) kennen und lieben. Der Ghanaer gab der alleinerziehenden Mutter von vier Kindern endlich wieder Hoffnung in Sachen Liebe. Gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Valezka (17) besucht sie ihren Verlobten in dessen Heimatland. Als die beiden schließlich am Flughafen ankommen, folgt die böse Überraschung.