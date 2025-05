Für Glööckler eine "Frechheit": Outfit von Promi-Lady "aus dem Rote-Kreuz-Sack"

Istanbul (Türkei) - Er meckert sich schon wieder in Rage! Harald Glööckler , der am Freitag seinen 60. Geburtstag feiert, ist bei " My Style Rocks Germany " gleich mehrfach in einer Folge die Hutschnur geplatzt. Die Kandidatinnen brauchten wieder dickes Fell.

Nathalie Gaus (34) präsentierte bei "My Style Rocks" ihren Berlin-Streetstyle-Look. © YouTube/My Style Rocks Germany

"Ich wollte weg von den kurzen Röcken, weg von Blingbling und mal was komplett anderes machen", sagt Nathalie Gaus (34) über ihren lässigen Streetstyle-Oversize-Look, den sie so in Berlin tragen würde. Mit einem dunklen Pulli und Baggy-Jeans, die unterm Po aufgerissen sind, wodurch eine schwarze Netzstrumpfhose zum Vorschein kommt.

"Das ist für mich überhaupt kein Berlin-Look", schätzt Glööckler ein. "Sicherlich findet man auch irgendjemanden in Berlin, Cuxhaven, Düsseldorf, Frankfurt oder Hintertupfingen, der so was anhat - aber so jemanden will ich gar nicht sehen. Ich bin froh, wenn ich so was nicht angucken muss."

Der Modedesigner weiter: "Ich finde es eine Frechheit, dass du so hier ankommst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist langweilig ohne Ende. Ich komme mir von vorne bis hinten verarscht vor."

Und er wurde noch deutlicher: "Das ist aus dem Rotkreuz-Sack rausgezogen und angezogen. Das ist furchtbar, das ist der Horror und ich möchte so was nicht noch einmal sehen."

Mit nur einem Punkt gibt er die geringste Wertschätzung, seine Jury-Kolleginnen Sandra Bauknecht (50), Larissa Marolt (32) und Natascha Ochsenknecht (60) haben zumindest zwei oder drei vergeben.