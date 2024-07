Auftritt bei Wimbledon: Hättet Ihr diesen "Game of Thrones"-Star erkannt?

London (Großbritannien) - Normalerweise kennen wir Gwendoline Christie (45) als androgyne, taffe und standhafte "Brienne von Tarth" in der Erfolgsserie "Game of Thrones" (2011). Doch die Schauspielerin kann auch anders, wie sie nun bei einem besonderen Auftritt bei den Wimbledon Championships bewies.

Von "Brienne von Tarth" ist nichts mehr übrig: Gwendoline Christie (45) begeistert mit ihrem Look bei Wimbledon. © Eamonn M. McCormack/Getty Images via AFP

Derzeit findet in London das älteste und prestigeträchtigste Tennisturnier der Welt statt. Das ließ sich auch Gwendoline Christie nicht entgehen.

In einem eleganten grauen Anzug, einer schicken weißen Bluse und schwarzen Lackschuhen hat die gebürtige Britin am Samstag wohl alle Blicke auf sich gezogen. Besonders auffällig: ihre langen blonden Locken!

Wer sich an ihre legendäre Rolle "Brienne von Tarth" erinnert, der merkt sofort, dass ihr jetziges Aussehen wirklich gar nichts mehr mit dem Look ihres "Game of Thrones"-Charakters zu tun hat.

Seit ihrer Rolle in der beliebten Fantasyserie läuft es karrieretechnisch ziemlich gut für die selbstbewusste Blondine. So wirkte Christie auch im Science-Fiction-Epos "Die Tribute von Panem" (2014) mit.

Neuerdings ist die 45-Jährige als Rektorin "Larissa Weems" in der Netflix-Serie "Wednesday" zu sehen, die seit Ende 2022 auf der Streamingplattform läuft. In einem Interview mit "Entertainment Weekly" gestand Christie nun, dass sie sich in der Rolle "das erste Mal auf der Leinwand schön fühle".