Arbeiter weg, Traum zerplatzt: Robert Geiss und Carmen toben auf Luxus-Baustelle
Saint-Tropez (Frankreich) - Das Drama auf der Luxus-Baustelle nimmt kein Ende. Es geht einfach nicht voran. Bei Robert (62) und Carmen Geiss (61) liegen zunehmend die Nerven blank.
Auf einer Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern lässt der Multimillionär seit rund zwei Jahren ein Domizil der Superlative aus dem felsigen Boden stampfen. Doch das Projekt macht auch weiterhin nicht den gewünschten Fortschritt.
"Nach dem Überfall, meiner Hirn-OP und dem Umbau der Indigo Star ist unser nächster Albtraum die Baustelle in Saint-Tropez", klagt Carmen in der aktuellen Folge von "Die Geissens". Schuld an der Misere trägt in ihren Augen weiterhin der Architekt.
Die Kult-Blondine schimpft: "Zwei Jahre bauen wir schon, und der Architekt blockiert uns diesen Bau seit über einem Jahr." Vor allem für ihren Ehemann sei die Situation enorm belastend. "Wenn es um die Baustelle geht, wird Robert immer nervös und grantig", erklärt Carmen.
Eine erneute Besichtigung der Baustelle liefert kurz darauf den Beweis. Zwar ist das Dach mittlerweile fast fertig – dafür fehlen zum Teil noch Wände. "Das Dach sollte ja schon seit 14 Tagen zu sein", macht Robert seinem Ärger Luft.
Architekt sagt nein: Carmen Geiss muss sich von Lebenstraum verabschieden
Doch noch etwas anderes bringt den Modemacher auf die Palme. Trotz vieler geparkter Autos ist weit und breit niemand zu sehen. "Keiner arbeitet, man findet keinen", tobt Robert. Seine Erklärung: "Wahrscheinlich waren sie alle in der Mittagspause."
Schon am nächsten Tag geht die Besichtigung auf der Baustelle weiter – diesmal mit dem Architekten. Und der hat direkt eine Hiobsbotschaft für Carmen: Ihr Traum von der eigenen Bowlingbahn direkt neben dem Pool lässt sich nicht umsetzen.
"Die werde ich wohl nie kriegen. Es war halt immer ein Traum, aber Träume können ja auch Schäume sein", resümiert die "Jetset"-Interpretin. Neu ist das ganze Chaos nicht: Schon mehrfach habe er dem Architekten mit Abbruch gedroht, wie Robert betont.
"Dreimal musste ich ihm sagen: Ich höre auf, ich baue gar nicht mehr. Ich lasse das hier stehen." Noch ist keine Lösung in Sicht - im Gegenteil. Die Vorschau auf die nächste Folge zeigt: Zwischen den Geissens und ihrem Architekten kracht es so richtig.
Wie es auf der Großbaustelle weitergeht, seht Ihr immer montags, ab 20.15 Uhr, in den neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" auf RTLZWEI. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI