02.06.2026 09:55 Arbeiter weg, Traum zerplatzt: Robert Geiss und Carmen toben auf Luxus-Baustelle

Das Drama auf der Luxus-Baustelle nimmt kein Ende. Es geht einfach nicht voran. Bei Robert (62) und Carmen Geiss (61) liegen zunehmend die Nerven blank.

Von Frederick Rook

Saint-Tropez (Frankreich) - Das Drama auf der Luxus-Baustelle nimmt kein Ende. Es geht einfach nicht voran. Bei Robert (62) und Carmen Geiss (61) liegen zunehmend die Nerven blank.

Robert (62) und Carmen Geiss (61) sind seit über 30 Jahren miteinander verheiratet. © RTLZWEI Auf einer Gesamtfläche von 8500 Quadratmetern lässt der Multimillionär seit rund zwei Jahren ein Domizil der Superlative aus dem felsigen Boden stampfen. Doch das Projekt macht auch weiterhin nicht den gewünschten Fortschritt. "Nach dem Überfall, meiner Hirn-OP und dem Umbau der Indigo Star ist unser nächster Albtraum die Baustelle in Saint-Tropez", klagt Carmen in der aktuellen Folge von "Die Geissens". Schuld an der Misere trägt in ihren Augen weiterhin der Architekt. Die Kult-Blondine schimpft: "Zwei Jahre bauen wir schon, und der Architekt blockiert uns diesen Bau seit über einem Jahr." Vor allem für ihren Ehemann sei die Situation enorm belastend. "Wenn es um die Baustelle geht, wird Robert immer nervös und grantig", erklärt Carmen. Die Geissens Erst Todesangst, dann Sprüche-Feuerwerk: Carmen Geiss blamiert sich bei Städtetrip bis auf die Knochen Eine erneute Besichtigung der Baustelle liefert kurz darauf den Beweis. Zwar ist das Dach mittlerweile fast fertig – dafür fehlen zum Teil noch Wände. "Das Dach sollte ja schon seit 14 Tagen zu sein", macht Robert seinem Ärger Luft.

Architekt sagt nein: Carmen Geiss muss sich von Lebenstraum verabschieden