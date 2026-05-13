Shania und Davina Geiss starten Saufgelage: Papa Robert greift ein und bricht Luxus-Tour eiskalt ab
Saint-Tropez/Erfurt - Am Rande des Familien-Trips nach Thüringen machen "Die Geissens" auch einen Halt am Glas. Allerdings verläuft eine geplante Weinprobe wegen Shania (21) und Schwester Davina (22) nichts ahnend aus dem Ruder.
Neben dem Blackout-Auftritt von Mama Carmen (61) vor Erfurts Bürgermeister Andreas Horn (51) ist auch ein luxuriöses Weintasting in den Bergen Thüringens Teil einer neuen Folge von "Die Geissens".
Allerdings sorgt da - aufgrund eines sechswöchigen Alkohol-Detox - nicht Carmen für Furore, sondern vielmehr ihre beiden Töchter. Auch wenn die 61-Jährige kurzzeitig die eigenen Regeln bricht.
"Wenn man jetzt hier in dieser Atmosphäre, in diesem wahnsinnig schönen Hotel ist, und man hat eine Weinprobe aus der Region, ist es sehr unanständig, wenn man es nicht wenigstens probiert."
Das machen auch Shania und Davina, die innerhalb kürzester Zeit Gas am Glas geben und sich einen edlen Tropfen nach dem anderen schmecken lassen.
"Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Davina und ich halten uns heute nicht zurück", erklärt Hobby-Testerin Davina.
Carmen und Robert Geiss wird Alkoholkonsum zu bunt
Allerdings kommt der immense Durst nicht allzu gut bei Mama und Papa an ... Während der Selfmade-Millionär die Leistung seiner Töchter mit "Guck hier, die zwei Schluckspechte" zusammenfasst, findet Mama Carmen die Sache plötzlich nicht mehr so witzig.
"Es ist eine Weinprobe, keine Saufprobe. [...] Könnt ihr jetzt mal bitte aufhören? Ihr könnt euch nicht benehmen", fährt die 60-Jährige ihre Kinder an.
Da schlägt auch Robert schließlich Alarm. "Ich glaube, ich spinne", stellt er klar und zieht dem Saufgelage kurzerhand den Stecker: "Ab zum Essen!"
Seine Töchter haben da aber andere Gedanken. Denn während Davina in naher Zukunft ein Tequila-Tasting machen will, sammelt Schwester Shania die verbliebenen Weingläser ein und nimmt sie mit zum Abendessen.
Ob den Schluckspechten am Ende ein Nachspiel droht? Das sehen die TV-Zuschauer bei "Die Geissens" immer montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI. Parallel ist die neue Ausgabe schon auf RTL+ abrufbar.
Titelfoto: RTLZWEI