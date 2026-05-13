Shania und Davina Geiss starten Saufgelage: Papa Robert greift ein und bricht Luxus-Tour eiskalt ab

Saint-Tropez/Erfurt - Am Rande des Familien-Trips nach Thüringen machen " Die Geissens " auch einen Halt am Glas. Allerdings verläuft eine geplante Weinprobe wegen Shania (21) und Schwester Davina (22) nichts ahnend aus dem Ruder.

"Die Geissens" sind in einer der neuesten Folgen in Thüringen zu Gast. © RTLZWEI

Neben dem Blackout-Auftritt von Mama Carmen (61) vor Erfurts Bürgermeister Andreas Horn (51) ist auch ein luxuriöses Weintasting in den Bergen Thüringens Teil einer neuen Folge von "Die Geissens".

Allerdings sorgt da - aufgrund eines sechswöchigen Alkohol-Detox - nicht Carmen für Furore, sondern vielmehr ihre beiden Töchter. Auch wenn die 61-Jährige kurzzeitig die eigenen Regeln bricht.

"Wenn man jetzt hier in dieser Atmosphäre, in diesem wahnsinnig schönen Hotel ist, und man hat eine Weinprobe aus der Region, ist es sehr unanständig, wenn man es nicht wenigstens probiert."

Das machen auch Shania und Davina, die innerhalb kürzester Zeit Gas am Glas geben und sich einen edlen Tropfen nach dem anderen schmecken lassen.

"Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein. Davina und ich halten uns heute nicht zurück", erklärt Hobby-Testerin Davina.