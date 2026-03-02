Die Nerven liegen blank: Carmen Geiss kann nicht fassen, was sie auf ihrer Yacht sieht
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Bereits seit mehreren Monaten lassen Robert (62) und Carmen Geiss (60) ihre Luxus-Yacht renovieren, doch inzwischen liegen die Nerven mehr als blank. Der Grund: Baupfusch!
Die "Indigo Star" ist DAS Aushängeschild der Kult-Millionäre aus Monaco. Allerdings ist der Kahn, mit dem die Familie einst eine Weltreise machte, in die Jahre gekommen. Abstoßen wollen sie ihr Baby nicht, zu viele Erinnerungen sind damit verbunden.
Ein Edel-Umbau soll dem Statussymbol zu neuem Glanz verhelfen. Das Zwischen-Fazit von Carmen fällt allerdings verheerend aus - und das ist noch äußerst milde ausgedrückt. In der neuen Episode von "Die Geissens" wird der "Jetset"-Sängerin alles zu viel.
"Ich bin mitten im schlimmsten Teil meines Lebens. Statt in Rente baue ich seit Monaten unsere Familien-Yacht um. Es läuft beschissen", beklagt sie sich im Gespräch mit der RTLZWEI-TV-Crew.
Bei der jüngsten Inspektion des Fortschritts auf der "Indigo Star" steht ihr und ihrem Göttergatten Rooobääärt der Schock förmlich ins Gesicht geschrieben. Beide können nicht fassen, was sie in den betroffenen Räumen zu sehen bekommen.
Carmen Geiss sauer: "Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer!"
"Es sieht immer noch chaotisch aus, das seh' ich schon", merkt der passionierte Sammler hochmotorisierter Autos frustriert an. Schließlich droht er den Arbeitern gar damit, jede einzelne Fuge persönlich kontrollieren zu wollen.
Seit das Projekt vor sieben Monaten begann, müsse immer wieder von vorne angefangen werden. "Unsere Innenarchitektin sollte schon lange fertig sein, aber irgendwie ist der Wurm drin", echauffiert sich Robert weiter.
Carmen sieht es genauso: "Es wird nicht besser, es wird immer schlimmer!" Und zu allem Überfluss wären da ja auch noch die beiden Töchter Davina (22) und Shania (21), die ihre Mithilfe an Bord mal wieder sehr eigenwillig interpretieren.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 2. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI