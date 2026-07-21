Geissens machen Nägel mit Köpfen: Deshalb bieten sie Luxus-Bude jetzt im Internet an

Dubai - Was ist bei Carmen (61) und Robert Geiss (62) los? Offenbar haben die TV-Stars genug von einer ihrer Luxusimmobilien und gehen deshalb einen - für ihre Verhältnisse - ziemlich ungewöhnlichen Schritt.

Mit diesen Fotos soll die Geissens-Bude zur jährlichen Vermietung angeboten worden sein. © propertyfinder.ae

Normalerweise sind "Die Geissens" für teure Immobilien, einen prall gefüllten Fuhrpark und pures Jetset-Leben bekannt.

Das scheint sich offenbar geändert zu haben! Denn laut der Maklerseite "Propertyfinder.ea" soll das Luxus-Appartement der Familie in Dubai zur Miete angeboten worden sein.

Demnach liegt das Schmuckstück im Stadtteil Dubai Creek Harbour und soll auf 520 Quadratmeter vier Schlafzimmer, fünf Bäder, einen Balkon, Infinity-Pool, Concierge-Service und Skyline-Blick bieten - alles möbliert, versteht sich.

Kostenpunkt: 330.000 Euro Jahresmiete. Der Website zufolge sei ein "raffiniertes Wohnerlebnis für alle, die moderne Eleganz auf höchstem Niveau suchen" angeboten worden.

Kaum war das Inserat im Netz, schien sich der erste ernsthafte Interessent gemeldet zu haben, sodass die Geissens-Bude im Nullkommanichts wieder aus dem Portfolio verschwunden war.