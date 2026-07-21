Geissens machen Nägel mit Köpfen: Deshalb bieten sie Luxus-Bude jetzt im Internet an
Dubai - Was ist bei Carmen (61) und Robert Geiss (62) los? Offenbar haben die TV-Stars genug von einer ihrer Luxusimmobilien und gehen deshalb einen - für ihre Verhältnisse - ziemlich ungewöhnlichen Schritt.
Normalerweise sind "Die Geissens" für teure Immobilien, einen prall gefüllten Fuhrpark und pures Jetset-Leben bekannt.
Das scheint sich offenbar geändert zu haben! Denn laut der Maklerseite "Propertyfinder.ea" soll das Luxus-Appartement der Familie in Dubai zur Miete angeboten worden sein.
Demnach liegt das Schmuckstück im Stadtteil Dubai Creek Harbour und soll auf 520 Quadratmeter vier Schlafzimmer, fünf Bäder, einen Balkon, Infinity-Pool, Concierge-Service und Skyline-Blick bieten - alles möbliert, versteht sich.
Kostenpunkt: 330.000 Euro Jahresmiete. Der Website zufolge sei ein "raffiniertes Wohnerlebnis für alle, die moderne Eleganz auf höchstem Niveau suchen" angeboten worden.
Kaum war das Inserat im Netz, schien sich der erste ernsthafte Interessent gemeldet zu haben, sodass die Geissens-Bude im Nullkommanichts wieder aus dem Portfolio verschwunden war.
Sicherheitslage in Dubai zu riskant für "Die Geissens"
Dabei hatten Carmen, Robert und die Töchter Shania (21) sowie Davina (22) eigentlich geplant, die Dubai-Wohnung als Übergangslösung zu nutzen, bis das neue Traumhaus in Saint-Tropez (Frankreich) bezugsfertig ist.
Einen dicken Strich durch die Rechnung hatte dann jedoch der Angriffskrieg der USA gegen den Iran gemacht, in den auch immer wieder der Golfstaat Dubai involviert gewesen war.
Bereits unmittelbar nach Ausbruch des Krieges Ende Februar - bei dem die Familie für TV-Dreharbeiten in Thailand unterwegs war - kündigte Carmen an, dass sie eine Rückkehr nach Dubai aufgrund mangelnder Sicherheit ausschließe.
Offiziell bestätigt haben Robert und Carmen die Vermietung ihrer Luxus-Hütte am Persischen Golf noch nicht.
Titelfoto: Georg Wendt/dpa