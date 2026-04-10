Carmen Geiss verliert nach Einkauf völlig die Fassung und beleidigt Store-Mitarbeiter

Dubai - Nach überstandenem Drama um die "Indigo Star" könnten Carmen (60) und Robert Geiss (62) eigentlich eine ruhige Kugel schieben und das Luxus-Leben genießen. Eine kleine Einkaufstour mit Tochter Shania (21) bringt Carmens Fass kurzzeitig aber gewaltig zum Überlaufen.

Auch in Saint Tropez macht sich auf dem Anwesen der neuen Luxus-Villa Unmut breit. © RTLZWEI

Hintergrund des Mama-Tochter-Trips ist Shania selbst, die nach Aussage ihres Vaters aktuell in der Fitness-Bubble gefangen ist und ganz stark auf ihren Lifestyle achte.

"Shania ist jetzt gerade auf dem Fitnesstrip unterwegs. Ernährungsumstellung - kein Alkohol, nur Gemüse, keine Pasta, kein Brot", erklärt der Selfmade-Millionär in der neuen Folge von "Die Geissens".

Ein auf den ersten Blick harmloser Einkauf entpuppt sich aber plötzlich zur echten Geduldsprobe für Carmen.

Zusammen mit Shania wird die 60-Jährige auf halber Strecke in Richtung "Indigo Star" plötzlich wieder zum Supermarkt gefahren. Der Grund: Carmen und Shania haben offenbar die Zeche geprellt und den Einkauf nicht bezahlt!

"Robert, das sind Ar..... Die fahren dich nicht, bevor nicht bezahlt war. Du musst dir mal vorstellen: Wir waren schon fast da", beschwert sich die Kölnerin über den altmodischen Umgang.