Davina Geiss zeigt neue Nase: Mit der Reaktion von Papa Robert hat keiner gerechnet

Davina Geiss hat sich mit 21 Jahren erstmals unters Messer gelegt. Die Tochter von Carmen (60) und Robert (61) war unzufrieden mit ihrer Nase. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Die neue Episode von "Davina & Shania - We Love Monaco" stand ganz im Zeichen des Beauty-Wahnsinns der berühmt-berüchtigten Millionärsfamilie aus Monaco. Panisch und tränenreich ließ sich Davina den Riechkolben richten, ein Traum seit sie 17 Jahre alt war.

Ihre Schwester Shania (20) und Mama Carmen (60) begleiteten die gebürtige Monegassin in die Schönheitsklinik am Bodensee. Gegenüber Robert begründeten die drei Frauen ihre Abwesenheit mit einem "Girly-Wochenende" in Italien.

"Ich wollte das jetzt nicht unbedingt meinem Mann erzählen, weil dann hätte es wieder Riesendiskussionen und einen Aufstand gegeben", erklärt die "Jetset"-Interpretin in der Sendung. Ihre Befürchtung: "Der Papa bringt uns um!"

Am Ende geht der durchaus komplizierte Eingriff ohne Komplikationen über die Bühne und Davina kann nach ein paar Tagen wieder nach Hause. Dann wird's ernst: Der Besuch in der Familienvilla in Saint-Tropez steht an. Hier wird Robert das sichtbare Resultat zum ersten Mal sehen.

Als seine Töchter das Wohnzimmer betreten, hält sich Davina zunächst die Hände vor das Gesicht, da sie noch immer eine Schiene auf der Nase trägt und ihr Riechorgan in allen möglichen Farben leuchtet.