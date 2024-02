Davina in Angst: Fremder verfolgt Geissens bis aufs Boot, am Ende fließt sogar Geld!

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Während einer Shopping-Tour in Dubai kommt es für " Die Geissens " zu einer beängstigenden Situation. Ein Mann verfolgt die Millionäre bis aufs Boot. Am Ende fließt sogar Geld!

Robert Geiss (60) und seine Ehefrau Carmen (58) feiern in diesem Jahr ihren 30. Hochzeitstag. © RTLZWEI

In der neuen Doppelfolge über die Kult-Familie steht unter anderem auch ein Besuch auf dem Basar in der Wüstenmetropole auf dem Programm. Und wer Robert Geiss (60) und Co. kennt, der weiß: Geld ausgeben ist ihr größtes Hobby!

In einem Parfüm-Geschäft will sich jedes Clan-Mitglied seinen eigenen Duft kreieren lassen. An der Kasse verlangt der Händler von Carmen Geiss (58) schließlich knapp 1000 Euro. Doch das ist selbst der High-Society-Lady zu viel.

Während ihre Tochter Davina (20) im Hintergrund noch über den Wucherpreis diskutiert, entschließt sich Carmen auf Anraten ihres Göttergatten, die Produkte einfach stehenzulassen und den Laden unverrichteter Dinge zu verlassen. Gesagt, getan.

"Der hat gesehen, welchen Schmuck wir tragen und wollte uns richtig abziehen", erklärt die 58-Jährige im Einzelinterview mit dem RTLZWEI-Team. Zu diesem Zeitpunkt saß sie aber schon längst wieder in ihrem sicheren Apartment.

Zurück in der Szenerie spitzt sich die Situation dagegen plötzlich zu, denn der Händler will den geplatzten Verkauf nicht einfach so hinnehmen. Er stürmt aus seinem Geschäft und verfolgt die Millionärsfamilie über den Basar.