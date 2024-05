Ernsthaft? Dieses Geschäftsfeld soll Robert und Carmen Geiss jetzt noch reicher machen!

In Dubai wollen "Die Geissens" ein Business vorantreiben, mit dem eingefleischte Fans sie wohl in ihren kühnsten Träumen nicht in Verbindung gebracht hätten!

Von Frederick Rook

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Der Geldspeicher kann nie voll genug sein: Zurück in Dubai wollen "Die Geissens" ein Business vorantreiben, mit dem eingefleischte Fans sie wohl in ihren kühnsten Träumen nicht in Verbindung gebracht hätten!

Robert Geiss (60) und seine Frau Carmen (59) haben sich in Dubai in einen Pizza-Lieferservice eingekauft. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss, Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots) Nach dem Baustellen-Drama auf dem neu erworbenen Grundstück neben ihrer "Villa Geissini" in Saint-Tropez richten Robert (60) und Carmen Geiss (59) ihren Blick in der neuen Folge ihrer Reality-TV-Doku wieder nach vorn. Um den Frust der vergangenen Tage aus ihren betagten Körpern zu prügeln, duelliert sich das Millionärsehepaar nach seiner Rückkehr in die Wüstenmetropole erst einmal bei einer Runde Paddel-Tennis. Anschließend heißt es jedoch schnell wieder: back to Business! Neben Glitzer-Klamotten und Luxus-Immobilien wollen der passionierte Hobby-Angler und seine Ehefrau am Persischen Golf noch ein weiteres, für sie ganz neues Geschäftsfeld im Sturm erobern. Die Geissens Robert Geiss fleht Tennis-Profi Alex Zverev an: "Brauche deine Hilfe!" "Wir haben uns ja eingekauft in einen Pizza-Lieferservice", offenbart Carmen im Gespräch mit dem RTLZWEI-Kamerateam. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die 59-Jährige und ihre TV-Gang bereits auf dem Weg in den neuen Laden: "Capo's Pizza" in Dubai.

Carmen Geiss knetet den Teig, Gatte Robert schwingt den Pizza-Schieber