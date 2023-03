Die Geissens kaufen Luxus-Bude in Dubai: Erste Shopping-Tour gleicht großem Chaos

Die Geissens ziehen nach Dubai. Zwar nicht für immer, aber eine Immobilie im Staat der Reichen kann nicht schaden. Eine Shoppingtour endet allerdings im Chaos.

Von Laura Ratering

Dubai – Die Geissens lassen sich gerne bedienen. Doch wenn es um ausgiebige Shopping-Touren für das neue Eigenheim in Dubai geht, lässt sich Millionärs-Gattin Carmen Geiss (57) nicht zweimal bitten.

Stolzer Immobilien-Besitzer: Robert Geiss (59) besitzt nun eine Wohnung in Dubai. © RTLZWEI Die Geissens können sich schon seit geraumer Zeit als mehrfache Immobilienbesitzer betiteln. Ihre neueste Errungenschaft: eine Wohnung in Dubai. Regelmäßig urlaubt die Millionärs-Familie in der Stadt in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Grund genug, um sich auch dort temporär niederzulassen. Mitten im Umbau- und Aufräumstress wollen Robert (59) und seine Gattin jedoch erst einmal die wesentlichen Dinge erledigen: Die neue Wohnung braucht ein paar neue Glühbirnen - die Unternehmer scheinen zumindest was das betrifft auf dem Boden geblieben zu sein. Los geht es in Dubais größter Möbel-Mall: der Dragon Mart. So weit das Auge reicht, findet man dort dicht an dicht jegliches Utensil für das Eigenheim. Glücklicherweise brauchen Carmen und Robert zunächst "nur" das Nötigste. Die Geissens Wirbel bei "Die Geissens": Robert Geiss verrät Hochzeitspläne für seine Töchter "Apartments einrichten: Das können wir", kündigt Ex-Fitnessmodel Carmen stolz an. Mit System an die Sache herangehen allerdings eher weniger.

Robert Geiss freut sich über seine neue Immobilie in Dubai

Erstausstattung für das Eigenheim in Dubai

Wie groß darf ein Esstisch sein? Carmen (57) und Robert (59) versinken im Shopping-Rausch. © RTLZWEI Wie von der Tarantel gestochen, irren die Luxus-Liebhaber durch die Geschäfte. Schnell fällt Carmen auf: "Wir haben vergessen, uns eine Liste zu machen mit den Sachen, die wir vergessen haben." Denn bislang befindet sich lediglich ein ganz gewöhnlicher Wäscheständer an Ort und Stelle. Also steuert man die Esstisch-Abteilung an. Für Carmen kann die Tafel nicht groß genug sein. Eine Tischplatte mit einer Länge von 2,80 Meter? Das könne doch noch größer, findet Carmen. Glücklicherweise erinnert sie eine geschulte Verkäuferin an eine Sache: Eine Tischplatte dieser Größe passt in keinen Aufzug - auch nicht in Dubai. Wenig später scheint der richtige Tisch gefunden zu sein und auch ein Büro-Ensemble für Robert wandert in den Einkaufskorb. Doch was wären die Geissens ohne Glitzer? Denn als die vermögenden Wahl-Emiratis einen hüfthohen Gorilla erspähen, muss auch der kurzerhand mitgenommen werden. Die Geissens Harter Verlust für "Die Geissens": Treuer Begleiter kehrt Familie den Rücken! Ob das alles ins Auto passt? Und haben Carmen und Robert wirklich an alles gedacht?

