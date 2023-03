"Die Geissens"-Lüge: Gehört die Super-Yacht "Indigo Star" gar nicht der Millionärsfamilie?

Robert Geiss (59) posiert vor der "Indigo Star". Die Luxus-Yacht ist seit 2013 immer wieder ein beliebter Drehort für die Reality-TV-Doku "Die Geissens". © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshot)

Seit über zehn Jahren flimmert das Reality-Format rund um Familienoberhaupt Robert Geiss (59), seiner Ehefrau Carmen Geiss (57) sowie den beiden Töchtern Davina (19) und Shania (18) über die TV-Bildschirme. Dabei beweisen die Kult-Auswanderer immer wieder eindrucksvoll, was mit Kreditkarten rund um den Globus alles so möglich ist, wenn diese einfach kein Limit zu kennen scheinen.

Doch es ist wohl doch nicht alles Gold, was da im Geiss'schen Kosmos oftmals so eindrucksvoll glänzt. Denn die "Indigo Star", mit deren Besitz die Familie in der TV-Serie nur allzu gerne prahlt, befindet sich überhaupt nicht in Roberts Privatbesitz. Laut einem Bild-Bericht ist der rechtmäßige Eigentümer die Ghost Shipping Company S.A. mit Sitz in Luxemburg - einem Steuerparadies.

Der 59-Jährige, der Mitte der 1990er Jahre mit dem Verkauf seiner Modemarke "Uncle Sam" über Nacht zum Multimillionär aufstieg, soll jedoch Anteile an dem Schiffsverleih-Unternehmen haben, die genauen Verhältnisse sind jedoch unklar.

Dennoch ziert die Yacht seit Jahren bereits das Logo von Roberts neuer Modemarke "Roberto Geissini". Ein genialer Werbeschachzug des gebürtigen Rheinländers.