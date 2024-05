Robert Geiss (60) rechnet mit Staat ab: Rückkehr nach Deutschland keine Option mehr

Robert Geiss (60) fühlt sich in Deutschland einfach nicht mehr sicher. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Seit 2011 reiben "Die Geissens" dem TV-Publikum ihr "schrecklich glamouröses" Leben unter die Nase. Das Fürstentum an der französischen Riviera bildet dabei den Dreh- und Angelpunkt der Geschichten rund um die Millionärsfamilie.

Nachdem Familienoberhaupt Rooooobärt Mitte der 1990er-Jahre durch den Verkauf seiner Modemarke "Uncle Sam" in den Kreis der Schönen und Reichen aufstieg, verlagerte er seinen Lebensmittelpunkt prompt von Köln in das Steuerparadies.

Am Wochenende waren die TV-Stars mit ihren Töchtern Davina (20) und Shania (19) zu Gast beim Formel-E-Grand-Prix in der Bundeshauptstadt. Im Gespräch mit RTL findet Robert deutliche Worte, warum er keinen Bock mehr auf Deutschland hat.

"Beispielsweise Betrunkene in Monaco auf der Straße … sofort ab in die Zelle. Es muss bestimmte Richtlinien geben und diese muss man am Ende von Vater Staat durchsetzen. Und da hakt es in Deutschland momentan so ein bisschen", so der 60-Jährige.

Weiter moniert Robert, dass potenzielle Straftäter hierzulande nichts zu befürchten hätten und auch der Respekt vor der Polizei sei "so gut wie gar nicht mehr da".