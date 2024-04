Die Geissens wurden gehackt! Luxus-Paar bittet Fans um Hilfe

Großer Schock für Carmen (58) und Robert Geiss (60): Der Instagram-Kanal von "Geiss Properties" wurde gehackt. © RTLZWEI

Plötzlich war alles weg auf dem Instagram-Kanal von "Geiss Properties" - keine Fotos waren mehr zu sehen und die mühsam aufgebaute Followerschaft war auch nicht mehr vorhanden.

"Uns hat man unser Instagram gehackt", ärgert sich TV-Millionär Robert auf seinem privaten Account. "Das heißt, unser Instagram ist abgestürzt, das gibt es nicht mehr!"

Ein großes Ärgernis für das Ehepaar. Immerhin sollte die neue Firma das Immobilien-Geschäft der TV-Gesichter ankurbeln. Der Auftritt in den sozialen Medien ist da eigentlich unerlässlich.



Weiß auch Robert, der daher eine Bitte an seine Fans richtet: "Wir haben einen neuen (Kanal, Anm. d. Red.) gemacht, eine neue Seite. Jetzt brauchen wir unsere neuen Follower wieder. Also Leute: Kommt und followt uns, weil wir haben immer die geilsten Angebote in Marraksech, in Saint Tropez, in Monaco und in Dubai!"