Zu kleine Brüste von Davina (20)? Mama Carmen Geiss rät: "Ich würde ja operieren!"

Am Körper von Carmen Geiss hat schon so mancher Chirurg sein Skalpell angesetzt. Warum nicht auch bei ihren Töchtern? Die Fans haben dazu eine klare Meinung!

Von Frederick Rook

Saint-Tropez (Frankreich) - Am Körper von Carmen Geiss (58) hat schon so mancher Chirurg sein Skalpell angesetzt. Warum also nicht auch bei ihren Töchtern?

Carmen Geiss (58) und ihre älteste Tochter Davina (20) pflegen ein sehr inniges Verhältnis zueinander. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots) In der aktuellen Folge von "Die Geissens" rückt unter anderem auch die neue Mode-Kollektion von Multimillionär Robert Geiss (60) in den Fokus. Im Garten der Villa in Saint-Tropez sollen Davina (20) und Shania (19) als Test-Models herhalten. Als die 20-Jährige ihren Eltern ein körperbetontes rosafarbenes Sport-Outfit aus Bustier und Shorts präsentiert, stellt sie sofort einen Mangel fest: Das Kleidungsstück ist um ihre Oberweite zu groß. "Das muss ein bisschen enger sein, sonst habe ich keine Brüste", erklärt sie. Um die Problematik zu verdeutlichen, drückt die gebürtige Monegassin anschließend ihre weiblichen Geschlechtsmerkmale noch einmal passend zusammen. Die Geissens Schlafzimmer-Fund auf Yacht von Robert Geiss schockt Davina: "Er ist so eklig!" Während ihrer anschaulichen Demonstration fügt Davina noch ergänzend hinzu: "Die Brüste müssen schon ein bisschen gequetscht werden, sonst müssen wir eine Operation machen. Entweder enger oder operieren. Eins von beidem." Mode-Papst Robert hat die passende Lösung natürlich sofort parat: "Dann machen wir enger, das wird billiger und geht mit der Nähmaschine." Doch da hat er die Rechnung ohne seine Frau gemacht ...

Davina Geiss stellt sich im TV die Gretchen-Frage: "Enger oder operieren?"

Carmen Geiss rudert nach OP-Empfehlung an ihre Tochter wieder zurück

Die Luxus-Lady aus Köln und ihr Ehemann Robert Geiss (60) feiern im kommenden Oktober ihren 30. Hochzeitstag. © Instagram/carmengeiss (Screenshot) Aus dem Hintergrund ruft Carmen plötzlich: "Na ja, ich würde ja operieren. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!" Schließlich war auch sie Anfang 20, als sie sich erstmals unters Messer gewagt hat. Legt die 58-Jährige ihrer Ältesten in dieser Szene also ernsthaft einen chirurgischen Eingriff nahe? Im Einzelinterview rudert Carmen schnell wieder zurück: "Das war natürlich ein Spaß. Unsere Kinder sind so perfekt, wie sie sind." Ein Clip der entsprechenden Szene wurde auch auf dem offiziellen Instagram-Kanal von RTLZWEI geteilt. Schnell entbrannte unter dem Beitrag ein Shitstorm gegen die frühere Miss Fitness (1982). Die Geissens Was passiert nach seinem Tod? Kult-Millionär Robert Geiss verrät intime Details über sein Erbe "Sorry, diese Aussage geht gar nicht", "Jetzt geht Carmen wirklich zu weit" oder auch "Was für eine Mutter, die ihrem Kind Komplexe einredet", sind nur wenige der zahlreichen User-Kommentare, die das Verhalten der gebürtigen Kölnerin kritisch hinterfragen.