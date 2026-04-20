Eigene Karriere läuft! Shania und Davina Geiss springen aus Schatten von Carmen und Robert heraus

Monaco - Die neue Staffel von "Davina & Shania - We Love Monaco" steht vor der Tür! Vor dem Start brandheißer neuer Ausgaben haben die Schwestern darüber gesprochen, was sie während der Dreharbeiten alles erlebt haben.

"Früher haben wir eher zugeschaut, jetzt reden wir mit – das verändert die Dynamik in beruflicher Hinsicht schon", stellt Shania klar.

Allerdings soll in den neuen Episoden nicht nur der Spaß im Vordergrund stehen - vielmehr werden die beiden Schwestern an das Business ihrer Eltern herangeführt, um so mehr Verantwortung hinter den Kulissen zu übernehmen.

"Es ist wahnsinnig viel passiert. (...) Wir sind durch ganz Deutschland geflogen, waren auf der Fashion Week, der Tuning-Messe und wir waren Stuntfrauen im Europa-Park", plaudert Geissens-Küken Shania im Talk mit " spot on news " aus.

Schon seit vier Jahren sind die Töchter von Robert (62) und Carmen Geiss (60) stolze Besitzerinnen ihrer eigenen Serie auf RTLZWEI. Jetzt haben die TV-Stars verraten, dass es am Rande der Dreharbeiten zu so manchem Highlight gekommen ist.

Schon seit vier Jahren haben die Schwestern ihre eigene TV-Serie auf RTLZWEI. © RTLZWEI

Bereits in einer der aktuelleren Folgen von "Die Geissens" ist zu sehen, dass Shania und Davina wichtige Entscheider im Hintergrund von Mama und Papa kennengelernt haben, um in Zukunft die millionenschweren Geschicke zu leiten.

"Ich glaube, dass unsere Eltern uns dadurch auch mehr und mehr als Erwachsene sehen und nicht nur als ihre Kinder", erklärt Davina.

Tatsächlich habe sich die familiäre Beziehung im Laufe der Jahre in manchen Situationen wesentlich professioneller entwickelt, sagt sie. "Im nächsten Moment sind wir wieder die Töchter. Das gehört bei uns dazu. Aber natürlich sind wir über die Jahre erwachsener geworden und haben jetzt eine andere Beziehung als noch vor fünf Jahren."

Trotzdem ist den Schwestern wichtig, dass sie inzwischen nicht mehr allzu abhängig von ihren Promi-Eltern sind. "Gleichzeitig sind wir auch eigenständige Menschen und sind erfolgreich in dem, was wir machen. Wir stehen auf eigenen Beinen."

Ohnehin sind sich beide einig, dass sie mittlerweile nicht mehr nur "die Kinder von" sind, sondern sich selbst vermarktet haben. "Wir haben schließlich gemeinsam als Familie vor über 15 Jahren mit ‘Die Geissens’ angefangen. Natürlich waren wir da klein, aber dennoch stehen wir seit Kindheitstagen vor der Kamera und haben uns mittlerweile etwas Eigenes aufgebaut."