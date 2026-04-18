Geiss-Baustelle gleicht Trümmerfeld: Carmen rastet aus, Robert knöpft sich seine Töchter vor

Saint-Tropez (Frankreich) - Auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern lässt Robert Geiss (62) eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen. Doch auf der Baustelle herrscht Chaos, denn es geht einfach nicht voran, was Gattin Carmen (60) auf 180 bringt.

Das Chaos auf der Großbaustelle sorgt bei den Geissens für großen Ärger. © RTLZWEI

Die gebürtige Rheinländerin ist der Meinung, dass der "Arschitekt" für die Verzögerung verantwortlich ist, wie sie in der neuesten Episode von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" preisgibt.

"Weil: In der Regel arbeiten 'Arschitekten' ja so, dass sie rechts und links noch mal die Hände aufhalten", so Carmen, die zudem behauptet: "Ich glaube, das ist hier ganz extrem der Fall."

Aber auch Robert beschwert sich darüber, dass die Arbeiter auf der Großbaustelle in ihrer Wahl-Heimat dem Zeitplan massiv hinterherhinken. "Beim Haus geht leider nichts voran", echauffiert er sich.

Es sei ein "Worst Case", dass auf dem Anwesen keiner arbeite. "Eigentlich sollten sie schon viel weiter sein. Da waren wir wohl doch ein bisschen zu lange in Dubai, aber jetzt gibts Tabula rasa", kündigt der 62-Jährige an.

Doch als er einen Lieblingstisch seiner Frau zerlegen will, zieht er auch noch die Wut von Carmen auf sich. "Wenn du das machst, bin ich raus!", droht Carmen ihrem Gatten.