Geiss-Baustelle gleicht Trümmerfeld: Carmen rastet aus, Robert knöpft sich seine Töchter vor
Saint-Tropez (Frankreich) - Auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern lässt Robert Geiss (62) eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen. Doch auf der Baustelle herrscht Chaos, denn es geht einfach nicht voran, was Gattin Carmen (60) auf 180 bringt.
Die gebürtige Rheinländerin ist der Meinung, dass der "Arschitekt" für die Verzögerung verantwortlich ist, wie sie in der neuesten Episode von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" preisgibt.
"Weil: In der Regel arbeiten 'Arschitekten' ja so, dass sie rechts und links noch mal die Hände aufhalten", so Carmen, die zudem behauptet: "Ich glaube, das ist hier ganz extrem der Fall."
Aber auch Robert beschwert sich darüber, dass die Arbeiter auf der Großbaustelle in ihrer Wahl-Heimat dem Zeitplan massiv hinterherhinken. "Beim Haus geht leider nichts voran", echauffiert er sich.
Es sei ein "Worst Case", dass auf dem Anwesen keiner arbeite. "Eigentlich sollten sie schon viel weiter sein. Da waren wir wohl doch ein bisschen zu lange in Dubai, aber jetzt gibts Tabula rasa", kündigt der 62-Jährige an.
Doch als er einen Lieblingstisch seiner Frau zerlegen will, zieht er auch noch die Wut von Carmen auf sich. "Wenn du das machst, bin ich raus!", droht Carmen ihrem Gatten.
"Die Geissens": Davina und Shania weisen jegliche Schuld von sich
Robert hingegen sucht die Schuld für das imposante Chaos auf der Großbaustelle auch bei seinen beiden Töchtern Davina (22) und Shania (21).
"Ich habe gedacht, die Kinder hätten sich drum gekümmert! Die hätten uns ja auch schon mal Bilder schicken können von dem ganzen Chaos", poltert der 62-Jährige.
Allerdings wollen sich die beiden den Schuh für das Tohuwabohu nicht anziehen. "Wir können uns ja nicht um alles kümmern! Wir hatten im eigenen Haus genug zu tun", stellen die Geiss-Kinder klar.
Carmen und Robert hingegen wollen sich von dem ganzen Dilemma ablenken, doch bei einem Rundgang über die brachliegende Baustelle kochen die Emotionen bei der 60-Jährigen wieder hoch.
"Es ist das erste Mal, dass wir ein Haus mit einem 'Arschitekten' bauen – das haben wir jetzt davon", echauffiert sich Carmen, die jedoch zurückrudern muss.
Denn nach einem Telefonat stellt sich heraus, dass es auf der Baustelle nicht vorangeht, da es Materialengpässe gibt.
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
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