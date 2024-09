In Deutschland illegal: Das haben "Die Geissens" mit der Nabelschnur von Shania vor!

Die eingefrorene Nabelschnur von Tochter Shania Geiss (20) spielt bei der Verjüngungskur ihrer Eltern eine tragende Rolle. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Einen kleinen Seitenhieb in Richtung ihrer Mutter kann sich Shania aber dennoch nicht verkneifen. So stichelt die gebürtige Monegassin etwa: "Hoffentlich siehst du dann so aus wie ich!"

In Deutschland ist dieses Verfahren bisher nicht erlaubt, weswegen die TV-Bekanntheiten den umstrittenen Umweg über Thailand wählen. Pro Person soll die Prozedur jährlich rund 14.000 Franken kosten, wie Carmen weiter offenbart.

Es ist jedoch nicht die einzige ungewöhnliche Verjüngungskur im Hause Geiss. Als ihre älteste Tochter Davina (21) ausplaudert, dass Kourtney Kardashian (45) einst ihre Plazenta als Bolognese servierte, ließ die "Jetset"-Interpretin eine weitere Beauty-Bombe platzen.

So habe sie sich in der Vergangenheit - ebenfalls in Thailand - etwa ihre eigene aufgetaute Plazenta in den Po spritzen lassen. "Aber nur auf eine Seite", fügt die 59-Jährige lachend hinzu.