Carmen Geiss lässt RTLZWEI-Crew stehen und bricht Interview ab: Diese Geste war zu viel!

Mit Tränen in den Augen wendet sie sich von der Kamera ab und lässt das RTLZWEI-Team einfach stehen. In einem Einspieler bedankt sich die Trauernde dann noch einmal ausdrücklich bei Shari für das tolle Präsent.

Der Pop-Art-Künstler aus NRW hat für Carmen ein großformatiges Bild ihrer verstorbenen Mutter mitgebracht - und damit offenbar einen echten Nerv getroffen. Gerührt merkt die Blondine an: "Meine Mama war mir sehr, sehr wichtig."

In der neuen Folge von "Die Geissens" ist nicht nur Opa Reinhold (82) in der Villa Geissini zu Gast, sondern auch Familienfreund Sharyar Azhdari. Und der Künstler, der in der Reality-Doku oft nur Shari genannt wird, kommt nicht ohne Gastgeschenk.

Auch Opa Reinhold (82) ist nach längerer Abstinenz mal wieder in der Villa Geissini in Saint-Tropez zu Gast. © RTLZWEI

Die Szene macht deutlich, dass die "Jetset"-Interpretin auch drei Jahre nach dem Tod ihrer geliebten Mama noch immer schwer an dem Verlust zu knabbern hat. "Die Leere, die du hinterlassen hast, ist unermesslich", schrieb Carmen einmal auf Instagram.

Und weiter: "Jeden Tag sehne ich mich nach deiner liebevollen Umarmung, deinem warmen Lächeln und deinen weisen Ratschlägen. Du warst nicht nur meine Mutter, sondern auch meine beste Freundin, meine Stütze und mein Vorbild."

Die Verbundenheit zu ihren Eltern, Papa Karl-Heinz starb bereits 2007 an Lungenkrebs, ist so enorm, dass die gebürtige Kölnerin noch immer einem großen Wunsch hinterherjagt. Sie möchte die beiden postum wieder vereinen - und zwar in Form von Edelsteinen.

In einer früheren Episode erklärte Carmen dazu: "Die lasse ich mir in der Schweiz machen. [...] Das war der letzte Wille meiner Mutter." Eine Idee ist, die Klunker anschließend als Amulett, Ring oder Armband am Körper zu tragen.

Carmens emotionalen Moment und noch vieles mehr rund um die Millionärsfamilie aus Monaco seht ihr am Montag, ab 20.15 Uhr, in einer neuen Episode von "Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie", auf RTLZWEI.