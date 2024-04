Kein Limit bei den Geissens! Robert und Carmen lassen zum Hochzeitstag die Kreditkarte glühen

Das Rosenherz, das ihre beiden Töchter Shania (19) und Davina (20) ihr zum 29. Hochzeitstag geschickt haben, rührt Carmen Geiss (58) zu Tränen. © RTLZWEI

Mit Blick auf die Diamanten-Kollektion gerät sie regelrecht ins Schwärmen: "Von so etwas habe ich immer geträumt, mein Leben lang!"

Und ihre Ausbeute kann sich auch sehen lassen: Ein Armband und gleich zwei Ringe lassen ihre Augen glühen. Kostenpunkt des Spontan-Trips? Schlappe 200.000 Euro! "Bei solchen Geschenken geht dir die Frau nie laufen", meint Robert hinterher.

Doch damit nicht genug, die teuerste Hochzeitstags-Anschaffung kommt erst noch!

Immerhin ist sich der TV-Millionär sicher: "Wir können das jetzt nur kompensieren, indem wir noch mehr Geld ausgeben."

Und was gibt es Schöneres als neuen Schmuck? Richtig: Eine neue Villa im Herzen Dubais! Zwar besitzen die Geissens bereits ein Luxus-Loft mit 520 Quadratmetern, der Jetset-Familie reicht das aber offenbar nicht mehr aus!

Kurzerhand beschließen Robert und Carmen also, ihr Immobilien-Konto weiter aufzustocken und schon mal 20 Prozent für die neue Villa, die direkt neben der eines Scheichs liegt, anzuzahlen. Roberts gewohnt trockenes Fazit dazu: "Dann habe ich mir jetzt auch ein Geschenk gemacht."

