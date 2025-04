Konto plötzlich leer! Robert und Carmen Geiss böse abgezockt, Mega-Summe futsch

Selbst für "Die Geissens" ist das kein Kleckerbetrag, auch wenn ihre Existenz davon nicht bedroht ist. Das Unheil kommen sehen haben sie nicht. Doch was war passiert? Drei Männer und eine Frau hatten sich ihnen gegenüber als seriöse Finanzprofis ausgegeben.

Erschüttert offenbart die ehemalige "Miss Fitness" jetzt: "Ich habe gehört, dass von den zwei Millionen Dirham, die auf dem Konto einmal drauf waren, nichts mehr übrig ist." Umgerechnet handelt es sich dabei also um eine Summe von rund 500.000 Euro.

"Ich wünsche mir, dass diese furchtbare Geschichte mit den Betrügern endlich ein Ende findet", betont Carmen in der aktuellen Ausgabe von "Das neue Blatt". Sie und ihr Mann sind auf übelste Weise betrogen worden. Der finanzielle Verlust ist enorm.

Zu ihrem 60. Geburtstag am 5. Mai hatte sich die Millionärsgattin im vergangenen Herbst bereits selbst ein vorzeitiges Geschenk gemacht - ein neues Gesicht für 22.000 Euro . Ein zweiter großer Wunsch befindet sich dagegen noch in der Schwebe.

Aufgrund ihres Gesamtvermögens von rund 100 Millionen Euro sind die Geissens natürlich ein lukratives Ziel für Kriminelle. © Marcus Brandt/dpa

"Sie waren so geschickt, dass wir lange nichts gemerkt haben. Sie haben sich auf fast schon stalkermäßige Weise in unser Leben gedrängt", führt die Mutter von Davina (21) und Shania (20) in dem Interview weiter aus.

Darüber hinaus sollen die mutmaßlichen Betrüger auch noch den Nachnamen der Familie aus Monaco ohne deren Wissen für ihre eigenen Geschäfte missbraucht haben. Ein Team aus Anwälten kämpft im Hintergrund weiter verbissen um Gerechtigkeit.

Carmen hofft für ihren inneren Seelenfrieden, dass der Spuk bald ein Ende hat. Und dies könnte in der Tat demnächst der Fall sein. Zumindest kommt Bewegung in die Sache: "Im Juni steht endlich eine Verhandlung an", berichtet die gebürtige Kölnerin.

Leider ist es nicht das erste Mal, dass die Kult-Familie einem Betrug zum Opfer fällt. Erst kürzlich hat die 59-Jährige im "Geissens"-Podcast erklärt, dass sie am Telefon auf einen falschen Polizisten hereingefallen sei. Damals lag der Schaden aber "nur" bei 3246 Euro.