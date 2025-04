TV-Bilder sorgen für Grusel: Das sagt Carmen Geiss über ihr neues Luxus-Gesicht

Monaco - In der neuen Episode von " Die Geissens " lässt sich Carmen Geiss (59) für satte 22.000 Euro ein neues Gesicht verpassen. Offen wie nie spricht die Millionärsgattin in der Sendung über den riskanten Eingriff.

Die Jagd nach der ewigen Jugend war im Verlauf der aktuellen Staffel immer wieder ein großes Thema bei den Wahl-Monegassen. Am Ende mussten doch die Skalpellschwinger ran. Das Ziel: eine natürliche Verjüngung ohne den typischen, künstlichen Look.

Die Beauty-OP ließ die Ehefrau von Robert Geiss (61) bereits im vergangenen September durchführen - ganz heimlich in einer Klinik am Bodensee. Sozusagen als Geschenk zu ihrem 60. Geburtstag, wie sie selber sagt. Diesen feiert Carmen eigentlich erst in diesem Jahr am 5. Mai.

Insgesamt drei Chirurgen verpassten der 59-jährigen Zweifach-Mama für satte 22.000 Euro ein komplett neues Gesicht. © RTLZWEI

Eigenfett-Unterspritzung unter den Augen, Modellierung der Ohrläppchen, Betonung der Kieferlinie und Straffung der tieferen Gewebeschichten - das Gesamtpaket des Eingriffs ließ keine Wünsche offen. Die Schnitte entlang der Ohren waren so gut wie unsichtbar.

Laut Aussage der Ärzte soll das Gesicht der Mutter von Davina (21) und Shania (20) fortan zehn bis 15 Jahre jünger wirken. "Ich glaube, als ich damals mit Hyaluron angefangen habe, war das nicht so toll. Das hat im Alter Spuren hinterlassen", gab Carmen zu.

In den sozialen Netzwerken hatte die "Jetset"-Interpretin in der Vergangenheit immer mal wieder heftige Kritik einstecken müssen, weil sie es bei ihren Schnappschüssen mit dem Einsatz von Filtern oftmals übertrieb. Das soll sich in Zukunft ändern.

"Ich möchte im neuen Lebensjahr auch Fotos ohne Filter posten", kündigte die gebürtige Kölnerin im Rahmen der Sendung bereits an. Die Menschen sollen "in ein schönes Gesicht schauen – nicht in ein abgewracktes". Carmen ist definitiv happy mit dem Resultat. Und das ist am Ende entscheidend.