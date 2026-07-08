"Lächerliche Nummer": So viel haben die Geissens damals für eine Folge bekommen

Saint-Tropez (Frankreich) - Heute gehören Robert (62) und Carmen Geiss (61) zu den bekanntesten TV -Millionären Deutschlands. Doch der Start ihrer Fernsehkarriere war offenbar alles andere als lukrativ.

Die allererste Folge der RTLZWEI-Dokusoap "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wurde am 3. Januar 2011 ausgestrahlt. © RTLzwei/dpa

In einem spannenden Gespräch mit dem Koblenzer Unternehmer Markus Baulig (31) auf YouTube packte das Ehepaar über seine Anfänge im Reality-TV aus. Dort verrieten sie auch, wie viel Geld sie damals für ihre ersten Auftritte bei "Goodbye Deutschland" kassierten.

"Der erste Vertrag waren sechstausend, für sechs Folgen", erinnert sich Robert Geiss. Aus heutiger Sicht könne er darüber nur lachen. "Ne lächerliche Nummer", lautet sein Fazit.

"Hätten wir das ein Leben lang gemacht, wären wir irgendwann pleite gewesen", ergänzt Carmen. Allein ihr Boot einen einzigen Tag auszufahren koste weit über 6000 Euro, erklärt die Millionärin.

Doch nicht nur die Gage sorgte bei den Geissens für Unmut. Nach ihren Angaben hatte die Produktionsfirma von "Goodbye Deutschland" damals weitreichende Rechte an den Dreharbeiten.

Ob Villa oder andere Besitztümer - überall, wo gedreht wurde, habe der Sender das Sagen gehabt. Für Carmen ein echtes Problem: "Wir sind keine Angestellten. Wir können uns nicht unterordnen."