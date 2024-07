Nichts geht mehr bei den Geissens: Luxus-Bauprojekt nach Beton-Kritik stillgelegt!

Saint-Tropez (Frankreich) - Nächster Rückschlag für " Die Geissens " im Hinblick auf den Bau ihres neuen Luxus-Tempels im High-Society-Hotspot Saint-Tropez. Sämtliche Bagger und Kräne stehen plötzlich still!

Carmen Geiss (59) ist mit den Fortschritten auf der Luxus-Baustelle sehr zufrieden. © Bildmontage: Instagram/carmengeiss (Screenshots)

Nur durch ein Gartentor von der "Villa Geissini" getrennt, lässt das schwerreiche Ehepaar auf einer Gesamtfläche von 8000 Quadratmetern seit einigen Monaten eine neue "Mega-Mansion" aus dem felsigen Boden stampfen.

Sowohl im Rahmen der RTLZWEI-Familien-Doku als auch auf Instagram halten die Kult-Auswanderer ihre zahlreichen Fans mit regelmäßigen Updates über die Fortschritte auf dem Laufenden.

Nicht alles, was die Follower dabei zu hören bekommen, stößt auf Anklang. Zuletzt wurde vor allem herbe Kritik am geplanten Angestellten-Apartment im Keller sowie den diversen Rissen in der betonierten Bodenplatte laut.

In ihrem jüngsten Beitrag vom Rand der Baugrube hat Carmen jetzt allerdings die nächste Hiobsbotschaft zu vermelden. "Leider haben wir jetzt Bau-Stopp", offenbart die Blondine. Der Grund dürfte für sie und ihren Göttergatten wenig überraschend kommen.

Gegenüber ihren Abonnenten erklärt die 59-Jährige nämlich: "Im Juli und August darf man halt in Frankreich nicht bauen. Aber im September geht's dann weiter!"