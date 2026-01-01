Nach Überfall: Robert Geiss zieht Konsequenzen und lässt heftige Ansage folgen

Saint-Tropez (Frankreich) - Knast statt Traumvilla: Multimillionär Robert Geiss (61) und Ehefrau Carmen (60) haben nach dem brutalen Raubüberfall in ihrem Zuhause in Saint-Tropez einige drastische Konsequenzen gezogen.

Robert Geiss (61) möchte in seinem Zuhause in Saint-Tropez nicht noch einmal überfallen werden. © RTLZWEI

Was am Abend des 14. Juni 2025 geschah, wollen die beiden nicht noch einmal erleben. Vier Männer waren damals in die "Villa Geissini" eingedrungen, um das Glamour-Paar unter vorgehaltener Waffe und brutaler Vorgehensweise um ihr Hab und Gut zu erleichtern.

Damit so etwas nie wieder vorkommt, rüstet die TV-Familie seine mondänen vier Wände in dem Mittelmeer-Hotspot seither zu einer Festung um. RTLZWEI zeigt die Umbaumaßnahmen im Rahmen eines zweiteiligen Specials rund um den Überfall.

Hochmoderne Sicherheitskameras, ein Zaun aus Stacheldraht, Laser, Personenschützer, mehrere "Panikknöpfe" und Speere auf dem Eingangstor sollen "Die Geissens" in Zukunft vor sämtlichen Halunken schützen.

"Wenn die in Zukunft hier reinkommen, sitzen da draußen Bodyguards, die brechen denen die Arme, das Genick", lässt Robert alle potenziellen Einbrecher wissen. Ergänzend fügt er noch hinzu: "Wer all diese Hindernisse überwinden kann, den erschlage ich persönlich!"

Tochter Shania (21) ist bemüht, die Kampfansage abzumildern und versichert gegenüber dem Kamerateam: "Keine Sorge, das war natürlich nur ein Spaß von Papa." Roberts Gesichtsausdruck lässt jedoch anderes vermuten …