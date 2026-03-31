Streit eskaliert über den Wolken: Robert Geiss wirft Tochter Shania aus dem Privatjet

Luxemburg - Über den Wolken muss nicht nur die Freiheit grenzenlos sein, sondern auch das Konfliktpotenzial. Während eines Fluges geraten Robert Geiss (62) und seine Tochter Shania (21) heftig aneinander.

Robert Geiss (62) wird auf der Privatjet-Reise nach Luxemburg plötzlich flugkrank. Kurz darauf kippt die Stimmung komplett. © RTLZWEI

Um einen wichtigen Business-Termin in Luxemburg wahrzunehmen, greift die schrecklich glamouröse Familie mal wieder auf den guten alten Privatjet zurück. Doch angenehm ist die Reise nicht. Der Multimillionär wird plötzlich flugkrank.

Als Shania dies mitbekommt, hat sie aus Langweile zunächst nichts Besseres zu tun, als sich über die prekäre Lage ihres Vaters lustig zu machen. Dann schlägt das Karma zu und die 21-Jährige erwischt es selbst.

Übelkeit, Stress und starke Turbulenzen sorgen für angespannte Nerven und lassen die Stimmung im Jet kippen. Das Resultat: Zwischen Shania und ihrer Schwester Davina (22) entbrennt eine lautstarke Diskussion. Irgendwann platzt Robert der Kragen …

"Du kommst nie mehr mit!", blafft er seinen jüngsten Sprössling in harschem Tonfall an. Die überdeutliche Ansage scheint Shania jedoch nicht sonderlich zu stören, ganz im Gegenteil. Schlagfertig kontert sie: "Egal, dann fliege ich Linie, das wackelt weniger."