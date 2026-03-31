Streit eskaliert über den Wolken: Robert Geiss wirft Tochter Shania aus dem Privatjet
Luxemburg - Über den Wolken muss nicht nur die Freiheit grenzenlos sein, sondern auch das Konfliktpotenzial. Während eines Fluges geraten Robert Geiss (62) und seine Tochter Shania (21) heftig aneinander.
Um einen wichtigen Business-Termin in Luxemburg wahrzunehmen, greift die schrecklich glamouröse Familie mal wieder auf den guten alten Privatjet zurück. Doch angenehm ist die Reise nicht. Der Multimillionär wird plötzlich flugkrank.
Als Shania dies mitbekommt, hat sie aus Langweile zunächst nichts Besseres zu tun, als sich über die prekäre Lage ihres Vaters lustig zu machen. Dann schlägt das Karma zu und die 21-Jährige erwischt es selbst.
Übelkeit, Stress und starke Turbulenzen sorgen für angespannte Nerven und lassen die Stimmung im Jet kippen. Das Resultat: Zwischen Shania und ihrer Schwester Davina (22) entbrennt eine lautstarke Diskussion. Irgendwann platzt Robert der Kragen …
"Du kommst nie mehr mit!", blafft er seinen jüngsten Sprössling in harschem Tonfall an. Die überdeutliche Ansage scheint Shania jedoch nicht sonderlich zu stören, ganz im Gegenteil. Schlagfertig kontert sie: "Egal, dann fliege ich Linie, das wackelt weniger."
Robert Geiss schließt TV-Kamerateam von Business-Meetings aus
Aber nicht nur der Hinflug entpuppt sich als Herausforderung, auch der darauffolgende Aufenthalt in Luxemburg hat es in sich. Schließlich ist die vierköpfige Familie nicht zur Erholung in das Benelux-Land gereist.
Harte Arbeit steht auf dem Programm: "Die Kinder sollen ein bisschen von unserem Business, was wir haben, und von unserer Firmenkonstruktion mitbekommen und sollen dabei auch lernen", stellt Robert gegenüber dem RTLZWEI-Kamerateam klar.
Vor Ort stehen Meetings mit den Verwaltern ihrer Jacht "Indigo Star" sowie der Managerin ihrer Modemarke "Roberto Geissini" an. Kameras sind dabei unerwünscht. Der 62-Jährige betont: "Über Geld spricht man nicht, und erst recht nicht im Fernsehen."
Zwischen Geschäftsterminen und Einblicken in die Firmenstruktur wird schnell deutlich: Hinter dem glamourösen Lifestyle steckt auch sehr viel Arbeit - und genau das bekommen Davina und Shania auf dem Trip hautnah zu spüren.
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI