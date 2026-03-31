"Carmen liegt im Halbkoma", doch Robert Geiss zeigt kein Mitleid nach Jacht-Vorfall

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Renovierung der "Indigo Star" befindet sich in den letzten Zügen, doch Robert Geiss (62) und Tochter Shania (21) müssen die Einweihungsparty alleine vorbereiten. Carmen (60) liegt "im Halbkoma".

Robert Geiss (62) hat seine Luxus-Jacht "Indigo Star" in den vergangenen acht Monaten kernsanieren lassen. © RTLZWEI

Nach Monaten voller Wut, Ärger und Pfusch erstrahlt die Luxus-Jacht der Millionärsfamilie in der neuen Doppelfolge von "Die Geissens" endlich in ganz neuem Glanz. Und das muss natürlich gebührend gefeiert werden - mit einer Schiffstaufe.

Ein Geschäftspartner der Unternehmer kümmert sich um die Planung der Party in Dubai, denn dort liegt die "Indigo Star". Nachdem die Details geklärt wurden, laden Shania und ihre Schwester Davina (22) einige Freunde zu einer Vor-Fete aufs Boot ein.

Irgendwann schließen sich auch Robert und Carmen der ausgelassenen Runde an. Für die "Jetset"-Interpretin hat das jedoch fatale Folgen. Während ihr Mann und ihre jüngste Tochter am nächsten Morgen die Ärmel hochkrempeln, fehlt von Carmen jede Spur.

Die 60-Jährige hat am Vorabend deutlich zu tief ins Glas geguckt. Als Robert am nächsten Tag bereits fleißig Einkäufe tätigt, meldet sich seine Gattin völlig verkatert per Telefon bei ihm. Mitleid hat der Modemacher nicht, ganz im Gegenteil.

"Carmen liegt noch im Halbkoma. Mittlerweile ist sie wieder ansprechbar. Das ist ja auch schon mal was", scherzt Robert im Gespräch mit dem RTLZWEI-Kamerateam.