Dicke Luft bei den Geissens! Robert beleidigt Carmen, die zofft sich plötzlich mit Davina

Kitzbühel - Meilenweit vom anhaltenden Drama um die "Indigo Star" entfernt sehnen sich Robert (62) und Carmen Geiss (60) eigentlich nur nach etwas Erholung. Wegen einer fiesen Beleidigung hängt aber plötzlich der Haussegen schief.

Beim Vorhaben, die Schlafzimmerfenster abzudunkeln, geraten Robert und Carmen Geiss sichtlich aneinander. © RTLZWEI

Seit mittlerweile acht Monaten schlagen sich "Die Geissens" vor und hinter der TV-Kamera mit einem Umbau-Desaster auf dem familieneigenen Protz-Boot herum.

Wie passend, dass Robert und Carmen im Laufe der Jahre an sämtlichen Luxusorten Eigentum erworben haben, um in stressigen Phasen die Seele baumeln lassen zu können.

Deshalb geht es in der neuesten Folge von "Die Geissens" nach Tirol, um fernab von Dubai den Yacht-Zoff zu vergessen.

Aber: Das Schlafzimmer ist zu hell! "Bei mir und bei Carmen ist es so: Wir müssen dunkel schlafen", klärt Robert auf. Schnelle Hilfe erhofft man sich daher von schwarzen Müllsäcken. Die sollen provisorisch die Fenster abdunkeln.

Nur Carmen hat dabei ihre eigenen Vorstellungen und reißt einen der Säcke - gegen den lautstarken Rat von Robert - provokativ ab. "Wenn das jetzt nicht reicht, geh' ich ins Hotel. Es reicht nicht, guck. Wie kann man so blöd sein?", faucht er die 60-Jährige an.