Dicke Luft bei den Geissens! Robert beleidigt Carmen, die zofft sich plötzlich mit Davina
Kitzbühel - Meilenweit vom anhaltenden Drama um die "Indigo Star" entfernt sehnen sich Robert (62) und Carmen Geiss (60) eigentlich nur nach etwas Erholung. Wegen einer fiesen Beleidigung hängt aber plötzlich der Haussegen schief.
Seit mittlerweile acht Monaten schlagen sich "Die Geissens" vor und hinter der TV-Kamera mit einem Umbau-Desaster auf dem familieneigenen Protz-Boot herum.
Wie passend, dass Robert und Carmen im Laufe der Jahre an sämtlichen Luxusorten Eigentum erworben haben, um in stressigen Phasen die Seele baumeln lassen zu können.
Deshalb geht es in der neuesten Folge von "Die Geissens" nach Tirol, um fernab von Dubai den Yacht-Zoff zu vergessen.
Aber: Das Schlafzimmer ist zu hell! "Bei mir und bei Carmen ist es so: Wir müssen dunkel schlafen", klärt Robert auf. Schnelle Hilfe erhofft man sich daher von schwarzen Müllsäcken. Die sollen provisorisch die Fenster abdunkeln.
Nur Carmen hat dabei ihre eigenen Vorstellungen und reißt einen der Säcke - gegen den lautstarken Rat von Robert - provokativ ab. "Wenn das jetzt nicht reicht, geh' ich ins Hotel. Es reicht nicht, guck. Wie kann man so blöd sein?", faucht er die 60-Jährige an.
Robert Geiss faucht gegen Carmen, die zofft sich mit Tochter Davina
Kaum ist die Debatte um die Müllsäcke beendet und Roberts Gemüt beruhigt, steht schon der nächste Familien-Stress ins Haus.
Diesmal erwischt es Carmen und Tochter Davina (22). Der Grund: Die Frage danach, wer in welchem Alter den sichereren Eindruck auf der Leiter mache.
Am Ende setzt sich Davina durch - zum Ärger ihrer Mutter. "Die hat sie wohl nicht mehr alle. Denkt die, ich kann in meinem Alter nicht mehr auf die Leiter steigen? Das ist Altersdiskriminierung", platzt es aus Carmen heraus.
Kurz darauf bekommt auch Shania (21) ihr Fett weg. Die soll Papa Robert nämlich beim Schuhebinden helfen, stellt sich dabei aber nicht allzu geschickt an.
"Ich kann das nicht glauben, ehrlich. Ich hab mir so viel Mühe gegeben beim Kindermachen", kritisiert Robert die linken Hände der 21-Jährigen.
Kontra gibt es prompt von Carmen: "Nee, hast du nicht. Das waren fünf Minuten, Robert."
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 23. März, ab 20.15 Uhr im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI