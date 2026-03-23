"Pipi kommt aus dem Arschloch": Davina und Shania Geiss im "Erziehungscamp" völlig überfordert

Kitzbühel (Österreich) - Robert (62) und Carmen Geiss (60) verbringen gerne Zeit in den Alpen, um sich vom Alltag in den Emiraten zu erholen. Für ihre Töchter Davina (22) und Shania (21) ist die Reise nach Österreich aber dieses Mal als "Erziehungscamp" gedacht.

Davina (22, l.) und Shania Geiss (21) widmen sich in Österreich der Stallarbeit. © RTLZWEI

In der neuesten Episode von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" ist die Millionärsfamilie nämlich bei Familienfreund Kurt Steurer auf einem Bauernhof zu Gast.

Im Kuhstall angekommen, geht Davina voran und krempelt sich entschlossen ihre Ärmel hoch - mit einem kleinen Missgeschick.

"Du trittst überall auf Kacke", macht Shania ihrer Schwester klar, die schnell den Platz wechselt.

Dann geht es endlich ans Melken, doch zunächst schauen die beiden über die Schulter. "Das sieht so falsch aus Leute", findet die 21-Jährige.

Wie sehr die Landarbeit Neuland ist, sieht man an einer Frage von Davina. "Woher kommt das Pipi. Auch daher?", möchte die 22-Jährige von einem Landwirt, der die Kühe melkt, wissen.

Der Mitarbeiter klärt Davina auf, sodass auch sie versteht, wie sich eine Kuh erleichtert. "Ah, Pipi kommt aus dem Arschloch", so die Millionärstochter.

Papa Robert zeigt sich geschockt und kann sich einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen. "Den Biologieunterricht haben meine Töchter wohl geschwänzt."