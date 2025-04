Robert Geiss in großer Panik, dann droht er Davina sogar Gewalt an!

Wien (Österreich) - Ein Familienausflug sorgt bei Robert Geiss (61) für große Panik. Es geht sogar so weit, dass er seiner Tochter Davina (21) Gewalt androht!

Robert Geiss (61) erlebt eine Albtraum-Fahrt in einem Riesenrad. © RTLZWEI

In den neuen Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" ist die Millionärsfamilie in Österreich unterwegs. Bei einem Familienausflug nach Wien gerät der 61-Jährige in große Panik! Der Grund: eine Fahrt mit dem berühmten Wiener Riesenrad im Prater.

Denn der gebürtige Kölner hat Höhenangst. "Höhe und Robert, das geht nicht zusammen", verrät er beim Betreten des Rades.

Während seine Frau Carmen (59) sowie die Töchter Davina (21) und Shania (20) die Aussicht genießen, läuft es dem Unternehmer eiskalt den Rücken herunter und die Fahrt wird immer mehr zu einem Albtraum für Robert.

"Warum mache ich so eine Scheiße?", fragt er sich, als das Riesenrad Fahrt aufnimmt.

Seine Phobie bringt den Rheinländer so weit, dass er sich auf den Boden der Gondel setzt und anfängt zu meditieren.