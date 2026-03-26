Multimillionär Robert Geiss haut mit Familie aus Dubai ab, doch es gibt ein Problem

Kitzbühel (Österreich) - Der Ärger rund um die Kernsanierung ihrer Luxus-Yacht lässt "Die Geissens" aus Dubai flüchten. An ihrem neuen Rückzugsort wartet jedoch schon das nächste gravierende "Problem".

Robert Geiss (62) findet seine heilige Nachtruhe nur, wenn das Schlafzimmer vernünftig abgedunkelt ist. © RTLZWEI

In Kitzbühel will Robert Geiss (62) zusammen mit Ehefrau Carmen (60) und den beiden gemeinsamen Kindern Davina (22) und Shania (21) neue Energie tanken. Schon früher hat die Familie hier viel Zeit verbracht und bleibende Erinnerungen geschaffen.

"Wir sind geflohen […], um ein bisschen zu relaxen", begründet der 62-jährige den Kurz-Urlaub. Für die passende Glamour-Unterkunft hat Familienfreund Hermann gesorgt. Doch obwohl der Luxus aus jeder Fuge tropft, sieht Robert sofort ein No-Go.

Tatsächlich lassen sich die Giebel-Fenster nicht abdunkeln. Ein absolutes Worst-Case-Szenario für den Liebhaber hochmotorisierter Fahrzeuge. "Am Morgen wirst du um sechs Uhr wach, wenn die Sonne aufgeht", meckert der TV-Star.

Mit einem Schmunzeln auf den Lippen geht Robert anschließend noch weiter ins Detail und erklärt: "Wir müssen dunkel schlafen, wir stammen von den Draculas ab. Wir mögen das nicht mit der Sonne." Glücklicherweise hat der Familienvater zwei pragmatische Kinder.