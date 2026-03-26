Multimillionär Robert Geiss haut mit Familie aus Dubai ab, doch es gibt ein Problem
Kitzbühel (Österreich) - Der Ärger rund um die Kernsanierung ihrer Luxus-Yacht lässt "Die Geissens" aus Dubai flüchten. An ihrem neuen Rückzugsort wartet jedoch schon das nächste gravierende "Problem".
In Kitzbühel will Robert Geiss (62) zusammen mit Ehefrau Carmen (60) und den beiden gemeinsamen Kindern Davina (22) und Shania (21) neue Energie tanken. Schon früher hat die Familie hier viel Zeit verbracht und bleibende Erinnerungen geschaffen.
"Wir sind geflohen […], um ein bisschen zu relaxen", begründet der 62-jährige den Kurz-Urlaub. Für die passende Glamour-Unterkunft hat Familienfreund Hermann gesorgt. Doch obwohl der Luxus aus jeder Fuge tropft, sieht Robert sofort ein No-Go.
Tatsächlich lassen sich die Giebel-Fenster nicht abdunkeln. Ein absolutes Worst-Case-Szenario für den Liebhaber hochmotorisierter Fahrzeuge. "Am Morgen wirst du um sechs Uhr wach, wenn die Sonne aufgeht", meckert der TV-Star.
Mit einem Schmunzeln auf den Lippen geht Robert anschließend noch weiter ins Detail und erklärt: "Wir müssen dunkel schlafen, wir stammen von den Draculas ab. Wir mögen das nicht mit der Sonne." Glücklicherweise hat der Familienvater zwei pragmatische Kinder.
Davina und Shania bringen sich mit waghalsiger Aktion in Gefahr
Alle Fenster sollen mit schwarzen Müllsäcken abgedeckt werden, um Graf Robertula die von ihm eingeforderte Dunkelheit für seine Nachtruhe zu gewährleisten. Das Ganze gestaltet sich jedoch schwieriger als gedacht, denn die Giebelfenster sind kaum zu erreichen.
Shania probiert sich an einer waghalsigen Kletteraktion, um ihrem Vater zu helfen. "Ich habe Angst", gesteht die 21-Jährige jedoch, während sie auf einem höchst wackeligen Regal nach Halt sucht. Vernünftigerweise bricht sie den riskanten Versuch schnell wieder ab.
Ihre ältere Schwester ist da schon etwas mutiger. Oder einfach nur lebensmüde? Wie dem auch sei, irgendwie gelingt es Davina wenig später, einen der Müllsäcke mehr schlecht als recht an der Scheibe zu platzieren. Robert ist bedient: "Das geht garantiert nicht."
Auch Hermann kann sich das Drama nicht mehr ruhigen Gewissens mit ansehen. Er holt schnell eine Leiter und bringt das Dunkelheitsprojekt seiner "Jetset"-Gäste damit auf den richtigen Weg.
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI