Wüsten-Ritt wird zum Peinlich-Talk: Carmen und Robert Geiss verraten intime Bett-Details

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Geissens kommen in pikante Plauderlaune! Ein zunächst harmloser Ritt in der Wüste entpuppt sich plötzlich als hemmungsloser Bett-Talk zwischen Robert (62) und Carmen Geiss (60).

Von so viel Offenheit von Mama Carmen und Papa Robert sind Shania und Davina etwas überrumpelt. © RTLZWEI

Bereits während der Stammzellentherapie sind zwischen den Eltern von Shania (21) und Davina (22) kurzzeitig die schlüpfrigen Funken geflogen.

Jetzt haben beide aber noch einmal eine Schippe draufgelegt und für entsetzte sowie auch peinlich berührte Gesichter bei ihren Töchtern gesorgt.

Dabei sollte der Kamelritt in der Wüste eigentlich ein harmloser und luxuriöser Familientrip werden.

Wäre da nicht Mama Carmen ...

Als die nämlich zu Ehemann Robert hinüberschaut, platzt es plötzlich aus ihr heraus. "Eigentlich brauche ich das nicht, ich habe doch schon ein Kamel vor mir. Den reite ich ja schon zweimal die Woche seit 43 Jahren", verrät die 60-Jährige.

Sowohl Davina als auch Shania können mit den intimen Details nicht allzu viel anfangen und sind sichtlich darum bemüht, die Sache unter den Wüsten-Teppich zu kehren.