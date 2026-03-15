Wüsten-Ritt wird zum Peinlich-Talk: Carmen und Robert Geiss verraten intime Bett-Details
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Geissens kommen in pikante Plauderlaune! Ein zunächst harmloser Ritt in der Wüste entpuppt sich plötzlich als hemmungsloser Bett-Talk zwischen Robert (62) und Carmen Geiss (60).
Bereits während der Stammzellentherapie sind zwischen den Eltern von Shania (21) und Davina (22) kurzzeitig die schlüpfrigen Funken geflogen.
Jetzt haben beide aber noch einmal eine Schippe draufgelegt und für entsetzte sowie auch peinlich berührte Gesichter bei ihren Töchtern gesorgt.
Dabei sollte der Kamelritt in der Wüste eigentlich ein harmloser und luxuriöser Familientrip werden.
Wäre da nicht Mama Carmen ...
Als die nämlich zu Ehemann Robert hinüberschaut, platzt es plötzlich aus ihr heraus. "Eigentlich brauche ich das nicht, ich habe doch schon ein Kamel vor mir. Den reite ich ja schon zweimal die Woche seit 43 Jahren", verrät die 60-Jährige.
Sowohl Davina als auch Shania können mit den intimen Details nicht allzu viel anfangen und sind sichtlich darum bemüht, die Sache unter den Wüsten-Teppich zu kehren.
Carmen Geiss offenbart verdächtiges "Schnarchen"
Vorbei ist der Schlafzimmer-Talk damit aber noch lange nicht. Denn auch Papa Robert hat etwas zu sagen - und hebt die Unterschiede zwischen Mensch und Tier entsprechend deutlich hervor.
"Aber von mir kannst du nicht runterfallen, weil in der Mitte eine Stange ist, die dich festhält. (...) Außerdem machen wir das nicht beim Sonnenuntergang, sondern im Dunkeln", erklärt er.
Von nächtlichen Geräuschen im Hause Geiss hatte auch schon der Nachwuchs berichtet.
Allerdings hatte es sich im Schlafzimmer nicht ums Schnarchen der Eltern, sondern um andere Sounds gehandelt. "Das ist, wenn wir Sex machen. Das hört sich bei uns so an, als wenn wir schnarchen", sagte Carmen zuvor.
Die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" wird am Montag, dem 16. März, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI