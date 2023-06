Schluss mit Luxus? Die Geissens in U-Bahn gesichtet, so genial reagieren ihre Fans

New York City – Schwören die Geissens jetzt etwa dem Luxus ab? Die Jetset-Familienoberhäupter Robert (59) und Carmen Geiss (58) haben ihre Edel-Autos und XXL-Yachten plötzlich ganz bescheiden gegen die U-Bahn eingetauscht - aus gutem Grund.

Robert (59) und Carmen Geiss (58) haben sich ganz unglamourös eine Fahrt mit der New Yorker Subway gegönnt. © Instagram/Robert Geiss

Bei diesem Anblick dürften Geiss-Fans auf Anhieb stutzig werden: Während sich die bekannten TV-Stars üblicherweise mit Prunk und Protz in ihrer Wahlheimat Monaco oder anderen Welt-Metropolen umgeben, zeigt ein Schnappschuss das Millionärspaar nun in einer völlig ungewohnten Umgebung.

So stehen Carmen und ihr "Rooobääärt" mit dunkel getönten Sonnenbrillen in einer gänzlich unglamourösen U-Bahn. Dabei lächeln die beiden allen Widrigkeiten wie mangelndem Komfort und dem Fehlen von Pferdestärken zum Trotze in die Kamera.

Tatsächlich hatte Robert das Selfie sogar selbst aufgenommen und bei Instagram geteilt. Dazu schrieb er: "Heute mal U-Bahn fahren - mal eine ganz neue Erfahrung in New York. Schon ein bisschen gefährlich, aber wir haben es überlebt."

Eine Aussage, die bei seinen rund 580.000 Followern für reichlich Amüsement sorgte, wie ein Blick in die prall gefüllte Kommentarspalte zeigt.