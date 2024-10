Seit 30 Jahren verheiratet: So gratuliert Carmen Geiss ihrem Robert zum Hochzeitstag

Auch nach 30 Jahren Ehe und 42 Jahren Beziehung immer noch ein Dream-Team: Die Kult-Millionäre Carmen (59) und Robert Geiss (60) feiern Perlenhochzeit. © Screenshot: Instagram/CarmenGeiss

Auf Instagram zeigte die 59-Jährige mehrere Bilder des Paares bei ihrer Hochzeit im Mirage-Hotel in Las Vegas.

Dazu schrieb Carmen: "Heute feiern wir Unvergessliches. Ein Tag, der mich zur glücklichsten Frau der Welt gemacht hat. Wir waren zur Fotoproduktion dort, mitten in unserer Arbeit, aber in diesem Moment zählte nur unser 'Wir'. Und der Helikopterflug mit Champagner-Frühstück am nächsten Morgen - einfach spektakulär. Das waren Erinnerungen, die für immer in meinem Herzen bleiben."

Auch für ihren Ehemann Robert, mit dem sie seitdem durchs Leben geht, findet sie rührende Worte: "Robert, mein Leben mit dir ist ein Abenteuer, ein Zuhause und ein Hafen zugleich. Ohne dich kann ich nicht atmen, und ich möchte auch nie ohne dich sein. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Worte, die zeigen, wie sehr sich die 59-Jährige ein Leben ohne ihren Mann nicht vorstellen kann. Und tatsächlich ist das auch für die zahlreichen Fans der Kult-Millionäre nicht denkbar, die beiden getrennt voneinander zu sehen.

Unter dem Hochzeitspost sammelten sich derweil zahlreiche Gratulanten, darunter waren auch Carmens und Roberts Töchter Shania (20) und Davina (21).