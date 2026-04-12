Carmen Geiss verliert nach Einkauf völlig die Fassung und beleidigt Store-Mitarbeiter
Dubai - Nach überstandenem Drama um die "Indigo Star" könnten Carmen (60) und Robert Geiss (62) eigentlich eine ruhige Kugel schieben und das Luxus-Leben genießen. Eine kleine Einkaufstour mit Tochter Shania (21) bringt Carmens Fass kurzzeitig aber gewaltig zum Überlaufen.
Hintergrund des Mama-Tochter-Trips ist Shania selbst, die nach Aussage ihres Vaters aktuell in der Fitness-Bubble gefangen ist und ganz stark auf ihren Lifestyle achte.
"Shania ist jetzt gerade auf dem Fitnesstrip unterwegs. Ernährungsumstellung - kein Alkohol, nur Gemüse, keine Pasta, kein Brot", erklärt der Selfmade-Millionär in der neuen Folge von "Die Geissens".
Ein auf den ersten Blick harmloser Einkauf entpuppt sich aber plötzlich zur echten Geduldsprobe für Carmen.
Zusammen mit Shania wird die 60-Jährige auf halber Strecke in Richtung "Indigo Star" plötzlich wieder zum Supermarkt gefahren. Der Grund: Carmen und Shania haben offenbar die Zeche geprellt und den Einkauf nicht bezahlt!
"Robert, das sind Ar..... Die fahren dich nicht, bevor nicht bezahlt war. Du musst dir mal vorstellen: Wir waren schon fast da", beschwert sich die Kölnerin über den altmodischen Umgang.
Egal, ob Dubai oder Saint Tropez: Überall Zoff bei den Geissens
Ihr Gatte scheint für den Wutausbruch aber kein Verständnis zu haben - im Gegenteil. Da der Unternehmer fast vom Fleisch zu fallen scheint, blafft der 62-Jährige seine Carmen kurzerhand an. "Mir platzt gleich der Kragen."
Allerdings ist das nicht der einzige Zoff in der neuesten Episode. Auch auf dem Grundstück der neuen Luxus-Bude in Saint Tropez schaukeln sich die Emotionen für einen Augenblick hoch.
Diesmal ist Papa Robert das Problem! Der scheint im Netz seiner Shopping-Leidenschaft nachgegangen zu sein, hat für das neue Anwesen einige Skulpturen bestellt. "Papa soll aufhören, Online-Shopping zu machen", klagt Shania im Gespräch mit Carmen.
Da die neuesten Errungenschaften der Luxus-Familie aber zu langweilig seien, soll Künstler-Kumpel Danny Schramm die Objekte etwas aufmotzen.
"Ich mochte es weiß. Wenn es so bleiben würde, wäre mir das too much", hält Shania nach vollbrachtem Werk fest.
Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" werden immer montags, ab 20.15 Uhr, im Free-TV bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI