TV-Millionärin Carmen Geiss redet Tacheles: "Wir sind spannender als die Kardashians!"

Carmen Geiss (57) ist mit ihrer Familie in Deutschland zu einem Kult-Star geworden. © RTLZWEI

In Deutschland hat die Luxus-Familie damit in etwa den Stellenwert, den die Kardashians in den USA innehaben - zumindest, wenn man den Worten von Carmen Glauben schenkt.

Angesprochen auf die US-Kult-Serie meint die 57-Jährige immerhin gegenüber der BILD: "Die sind ja so etwas wie wir - aber ihre Sendung ist letztlich doch sehr langweilig und nicht wirklich echt."

Die gebürtige Kölnerin ist sich sicher: "Wir sind da schon spannender!" Das liege vor allem daran, dass bei der RTLZWEI-Show das echte Leben der Millionärsfamilie gezeigt würde - ganz im Gegensatz zu den Kardashians, die für Carmen "eher eine Sitcom" seien.

Sieht - natürlich - auch Robert so. Der 60-Jährige pflichtet seiner Göttergattin bei: "Da sieht schon alles sehr gescripted aus."