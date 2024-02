Umzug nach Dubai nicht freiwillig? "Geissens" sollen aus Monaco rausgeflogen sein

"Die Geissens" führen seit vielen Jahren ein sorgenfreies Leben in Saus und Braus. © Instagram/davinageiss (Screenshot)

In den ersten Folgen der aktuellen Staffel des TV-Formats war unter anderem zu sehen, wie die Millionärsfamilie ihr Apartment im Fürstentum mit Blick auf den Casinoplatz räumte, da es ein Angebot gab, dass sie nicht ausschlagen konnten.

Letzte persönliche Gegenstände wurden in Sicherheit gebracht. Von einer neuen Bleibe für Robert und Carmen war dabei aber nie die Rede. Stattdessen wurde das Hab und Gut zum Landsitz nach Saint-Tropez und auf die Yacht verfrachtet.

Hat das millionenschwere Ehepaar etwa gar keinen eigenen Wohnsitz mehr im Steuerparadies? Neue Enthüllungen stützen diese Theorie. Demnach soll der Stadtstaat "Die Geissens" rausgeworfen haben.

Wie eine Quelle der Berliner Zeitung jetzt bestätigte, soll die Familie einfach nicht wohlhabend genug sein. Zudem sei das Verhalten des TV-Clans "not appropriate" ("nicht angemessen") für die feine Gesellschaft des Fürstentums.

Was "nicht angemessen" in diesem Zusammenhang genau bedeutet, ist nicht klar. Sicher aber ist, dass die Regeln für das gesellschaftliche Miteinander in Dubai wohl nicht weniger restriktiv sind als an der französischen Riviera.