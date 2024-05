Unfall auf Luxus-Baustelle: Robert und Carmen Geiss brechen ihre Zelte in Dubai ab!

Saint-Tropez/Dubai - Drama bei " Die Geissens ": Diesmal steht die Großbaustelle in Saint-Tropez im Fokus. Nach einem Unfall sehen sich Robert (60) und Carmen Geiss (59) dazu genötigt, ihren Aufenthalt in Dubai abzubrechen!

Noch immer hoffen die beiden Schwestern, einmal selbst in das Luxusdomizil, welches dort entstehen soll, einziehen zu dürfen. Unmissverständlich stellt Davina in der neuen Folge klar: "Hier wird nichts verkauft. Das wird unser Haus!"

Während sich das Millionärsehepaar in der Wüstenmetropole noch um seine geschäftlichen Belange kümmert, sollen die Töchter Davina (20) und Shania (19) in der Heimat das Bauvorhaben auf dem Nachbargrundstück der "Villa Geissini" im Blick behalten.

Was sonst noch so bei den Kult-Millionären los ist, erfahrt Ihr wie gewohnt in einer neuen Folge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" am Montag (6. Mai) ab 20.15 Uhr bei RTLZWEI.